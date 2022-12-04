За сутки в России зарегистрировали 6 598 заражений COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 6 598 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 617 601 случай заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 722 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 4 589 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 21 018 980 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за сутки 55 жителей России. Всего коронавирус стал причиной смерти 392 231 россиянина.

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Татьяна Демина