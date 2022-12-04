Уровень воды на Дону снизился, около 50 судов не могут выйти на берег
Порядка 50 судов ожидают нормализации уровня воды на реке Дон. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
— Порядка 20 судов из остатков, которые должны были выйти в море и не могут этого сделать из-за отсутствия габаритов водного пути. И порядка 30—35 судов на рейдовых стоянках стоят — не могут выйти или зайти. Пока не хватает глубин, — сказал собеседник агентства.
Уровень воды в водоемах Ростовской области снизился ввиду сильного ветра. Сезон навигации должен был завершиться 1 декабря, но был продлен до 6 декабря.
Суда смогут продолжить движение после повышения уровня воды в реке.
Напомним, в Татарстане паромная переправа через Волгу Аракчино — Верхний Услон закрыта. Ранее переправа работала ежедневно с 6:00 до 20:00.
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