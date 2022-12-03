Сегодня начинаются матчи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу — первыми встретятся Нидерланды и США

С наступлением зимы к концу подошел группой этап Чемпионата мира по футболу. А уже сегодня, 3 декабря, пройдут первые два матча 1/8 финала.

Первыми на поле встретятся сборные Нидерландов и США, а вслед за ними игру на вылет проведут Аргентина и Австралия. Завтра, 4 декабря, футбольные фанаты смогут наблюдать за играми Франция—Польша и Англия—Сенегал.

Фото: fifa.com

Далее, 5 декабря, пройдут игры Япония—Хорватия и Бразилия—Южная Корея. Заключительный день 1/8 финала намечен на 6 декабря. Тогда на поле встретятся Марокко с Испанией и Португалия со Швейцарией.

Четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 декабря, в них встретятся победители матчей в рамках одного дня. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, зачем 17-го состоится матч за третье место, а уже 18 декабря пройдет финал.

Напомним, что Катар стал первой арабской страной, принявшей на своей земле чемпионат мира по футболу. В целом соревнования подобного типа впервые проходят на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии в осенне-зимний сезон — с 20 ноября по 18 декабря.



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Артем Гафаров