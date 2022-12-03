Определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре завершился — все свободные ячейки в сетке 1/8 финала заполнились.

Нидерланды — США; Аргентина — Австралия сыграют 3 декабря ;

; Англия — Сенегал; Франция — Польша — 4 декабря;

Япония — Хорватия; Бразилия — Южная Корея — 5 декабря;

Марокко — Испания; Португалия — Швейцария — 6 декабря.

По итогам завершившегося 2 декабря группового этапа ЧМ-22 в плей-офф турнира будут участвовать сборные 16-ти стран: Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко, Хорватия, Португалия, Южная Корея, Бразилия, Швейцария.

Катар стал первой арабской страной, принявшей на своей земле чемпионат мира по футболу. В целом соревнования подобного типа впервые проходят на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии в осенне-зимний сезон — с 20 ноября по 18 декабря. Такой уникальный чемпионат приковал к себе внимание миллионов людей со всей планеты, но далеко не каждый из них обратил внимание на то, как идет жизнь за пределами стадионов. Сотрудник «Реального времени» — переводчик Айгуль Зиятдинова оказалась среди тех, кто в эти дни не просто наблюдает за матчами, но и помогает в их организации, став волонтером.

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Илина Хакимова