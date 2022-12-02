В Татарстане задержали мужчину, заказавшего убийство сожительницы ради денег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане задержали сожителя 47-летней женщины, заказавшей ее убийство у своего знакомого. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением и рассказала, что последний пытался задушить ее и похитить автомобиль. Однако заявление на исполнителя она писать не стала, поскольку осуществить задуманное он не смог и во всем ей признался.



Установлено: 28 ноября приятель сожителя потерпевшей позвонил ей и сообщил, что последний попал в ДТП возле села Сокуры и просит о помощи. Вместе они выехали на ее личном автомобиле в сторону Лаишевского района. Когда они выехали из Казани, мужчина попросил свернуть на проселочную дорогу — он утверждал, что именно там и находится его знакомый. В этот момент злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую электрошокером и начал душить. Однако задуманное до конца довести не смог, отпустил женщину и признался, что убийство заказал ее сожитель. Позже он попросил потерпевшую не писать на него заявление. Женщина согласилась, и вдвоем они поехали в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили и задержали подозреваемого организатора преступления. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель.

Задержанный рассказал, что придумал этот план, чтобы завладеть сотовым телефоном сожительницы и похитить деньги с ее счета. В настоящее время по всем материалам, собранным сотрудниками полиции, следственными органами принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре в Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 47-летнего жителя Альметьевска. По версии следствия, мужчина убил соседа в подъезде.



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Маргарита Головатенко