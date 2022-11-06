Пьяный житель Альметьевска убил своего соседа в подъезде — возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 47-летнего жителя Альметьевска. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, 2 ноября подозреваемый распивал спиртные напитки со знакомым у себя дома на улице Радищева. Затем мужчины вышли на лестничную площадку, где в этот момент поднимался его 43-летний сосед. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему ножом несколько ударов в живот и шею. В результате тот скончался на месте, а подозреваемый перетащил его тело к себе в квартиру.

Причастность к совершению преступления он признал. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: sledcom.ru

Вчера сообщалось, что 32-летний житель Набережных Челнов предстанет перед судом по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) — он напал на мать и брата.

Обвиняемый до случившегося неоднократно привлекался к уголовной ответственности, вел аморальный образ жизни. В октябре 2022 года он напал на мать, решив, что она написала на него заявление в полицию. Он избил ее и нанес несколько ударов ножом.

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Максим Кокунин