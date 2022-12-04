Илья Дудковский, «Авито»: рынок франшиз показывает стабильный рост

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

Руководитель категории «Авито» «Готовый бизнес, франчайзинг, оборудование и товары для бизнеса» Илья Дудковский рассказал, почему растет спрос на покупку бизнеса. По его словам, россияне, в том числе и татарстанцы, активно ищут, куда вложить свои средства.

«Люди решили искать активы, куда вкладывать деньги»

— Мы действительно видим прирост как предложений, так и спроса по всей России. В Татарстане, действительно, есть прирост в определённых отраслях бизнеса. Спрос в этом году изначально был выше прошлого года. Самый высокий был в феврале и в конце сентября, но сейчас произошел отскок. Если судить по анализу, проведённому в начале года, в целом, на федеральном уровне очень большой прирост микро- и малых предприятий. Также был очень большой всплеск регистрации ИП. Люди решили искать активы, куда вкладывать деньги. Готовый бизнес или франшиза стали такими возможными активами. Так, с начала года мы видим постоянный прирост спроса. При этом предложения так сильно не растут по сравнению с прошлым годом. Был скачок предложения в конце сентября и в начале октября. При чем прирост спроса был вызван относительно тем, что можно было найти хороший объект по привлекательной цене. Люди, ввиду изменяющихся обстоятельств, были готовы идти на уступки, чтобы продать свой текущий бизнес, — рассказал Илья Дудковский.



Спрос на покупку франшизы набрал более высокие темпы роста, чем на готовый бизнес. Так, в январе-октябре 2022 года интерес к приобретению франшизы вырос на 59% год к году, в то время как покупкой готового бизнеса интересовались на 49% чаще, чем в январе-октябре 2021 года. Темпы роста спроса произошли из-за изменения экономической ситуации. В текущих условиях инвестиции в покупку франшизы рассматриваются как более надежный вариант капиталовложений, чем покупка готового бизнеса.

Рынок франшиз сейчас становится все более интересным так как показывает стабильный рост. На данный момент они становятся привлекательнее, потому что предлагают уже готовую бизнес-модель с раскрученным брендом, разработанными и проверенными схемами ведения бизнеса. По Татарстану количество активных объявлений в готовом бизнесе достигает 3 тысяч, и половина из них — по франшизам.

— В целом по уровню спросу Татарстан в категории франчайзинга выше, чем по всей России. В среднем почти 3% контактов приходится на каждое объявление в месяц. В среднем по России 2,7% — прокомментировал руководитель категории «Авито».

Фото предоставлено пресс-службой «Авито»

По Татарстану спрос в период с января по октябрь 2022 года в категории готового бизнеса вырос на 8,4% год к году.

Самые высокие темпы роста отмечены в категориях:

отели и базы отдыха (+95%); «Красота» (+68%); «Медицинский бизнес» (+54%); создание интернет-магазинов и сайтов (+48%).

— В этом году был также был прирост пункта выдачи заказов. Сейчас активно развивается маркетплейсинг на уровне всей страны и, как следствие, за ними идут пункты выдачи заказов — достаточно прогнозируемый, предсказуемый бизнес с понятными затратами и доходами. Мы видим рост у себя на площадке на запросы таких объектов. Есть прирост в индустрии туризма: мы туда относим отели, базы отдыха и все, что с этим связано. Здесь тоже есть определённая логика. Последние три года все сложнее становилось уезжать за рубеж, соответственно все это подталкивало к развитию локальных направлений. Ввиду удорожания транспортных расходов, авиабилеты стали дороже. Люди стали смотреть на локальные места, где можно отдохнуть. Получается, что во многих регионах есть прирост спроса покупки объектов, связанных с туризмом, и, казалось бы, даже не очень туристических. Традиционно высокий спрос на наши площадки есть в сферах услуг и общепита. Здесь все очевидно, несмотря не на что, людям хочется быть красивыми и сытыми. С одной стороны здесь большая текучка, так как новые объекты постоянно появляются. С другой стороны бизнес кажется понятным. Даже те инвесторы, начинающие предприниматели которые, может быть с бизнесом не очень знакомы, им кажется, что в этом бизнесе проще разобраться. Но это тоже может быть обманчиво. В Татарстане, здесь на нашей площадке есть повышенный спрос на объекты сферы онлайн-магазинов и it-компаний. По уровню спроса в Татарстане данная категория занимает 3 место. А в целом по России она на 8 месте, — рассказал Илья Дудковский.

Фото: realnoevremya.ru/Диана Фатыхова

«Хорошие объекты всегда быстро реализуется»

— Надо понимать, что цены на готовый бизнес для франшизы — это все-таки не совсем рыночная история. Она больше обусловлена реальными финансовыми показателями бизнеса. Нет такого, что если активно растет спрос, то растут и цены. Хорошие объекты всегда быстро реализуется. Из-за того, что некоторые люди продавали бизнес в скором порядке, можно было купить выгодные объекты за хорошую цену. Это понимает тот, кто в этой сфере какое-то время проводит <...> Были отдельные случаи, когда продавался бизнес в целом, а если его разобрать на активы по отдельности, то эти активы стояли дороже, чем вся сумма продающегося бизнеса — сказал Илья Дудковский.

Возможностью приобрести франшизу в Татарстане чаще всего интересовались в сферах:

индустрии развлечений (+700%); общественного питания (+194%); услуг (+145%).

Ключевым фактором, объясняющим повышенный интерес к покупке франшизы является то, что предприниматели могут оказаться не всегда готовыми к рискам, которые связаны с управлением бизнесом предыдущими владельцами, и предпочесть начать самостоятельно дело «под крылом» уже известного франчайзера.



Фото: realnoevremya.ru/Диана Фатыхова

— Мы смотрим пророст год к году обычно. У категории готовности франчайзинг достаточно специфичная сезонность. Пик спроса происходит примерно на первый квартал. Начиная со второй половины января и до середины апреля люди гораздо активнее ищут объекты куда вложиться, чем летом. Зимой люди либо готовы продавать свои объекты бизнеса, так как конец сезона, и нужно красиво представить свой бизнес в следующем году, либо уже покупать готовый. После 21 сентября прирост предложений и спроса был больше чем в прошлом году, а также больше, чем в течение всего года. Франшизы сейчас, действительно, набирают популярность — отметил эксперт.



Что лучше сделать с деньгами вложить в готовый бизнес или вложить в франшизу?



— Франшиза кажется с одной стороны немного предсказуемой. С другой стороны, это создание бизнеса с нуля. Мы проводили опрос наших пользователей площадки, которые выбирают бизнес, 83% сказали, что они в будущем бизнесе планируют все делать сами, не планируют нанимать даже управляющих. Соответственно франшиза кажется чуть более безопасной, хотя надо понимать, что любая франшиза и любые прогнозные значения франчайзера не всегда могут быть точны. Люди чаще покупают франшизу, чем готовый бизнес, потому что рисков меньше, есть поддержка, плюс ты самостоятельно все строишь. Франшиза растет быстрее бизнеса, потому что кажется, что она более управляемый, более надежный бизнес. Сферы общепита здесь тоже всегда популярны, очень много кофеен, салонов красоты и маникюрных салонов. Есть более необычные франшизы, например, в сфере образования, есть много стартапов, которые после начинают предлагать по франшизе. Также по франшизе актуальны детские сады, — отметил Илья Дудковский.

По Казани к январю-октябрю 2021 года спрос на готовый бизнес и франшизы вырос на 16% . Самый высокий рост показала категория «отели и базы отдыха» — на 116%, «красота» (+81%), медицинский бизнес (+60%), автобизнес (+58%), «интернет-магазины и сайты» (+45%). Интерес к приобретению франшизы вырос на 80% год к году, в то время как покупкой готового бизнеса интересовались на 59% чаще, чем в январе-октябре 21 года.

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Диана Фатыхова