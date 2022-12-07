Латышский оператор старейшего на Урале спиртзавода регистрирует новый товарный знак

Как стало известно «Реальному времени», зарегистрированная в Латвии головная компания «Амбер Бевередж Груп» подала в конце ноября заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака одного из старейших производителей алкоголя на Урале — «Пермалко».

В прошлом году «Пермалко» переименовали в «Амбер Пермалко». Как пояснили газете «Комменсантъ» на предприятии, изменение наименования связано с решением о переименовании всех дочерних компаний группы Amber Beverage Group с головным офисом в Люксембурге, в которую с 2018 года входит «Пермалко».

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«Пермалко» — один из старейших производителей алкоголя на Урале. Объем производства составляет 1,5 млн декалитров в год. В результате ввода в эксплуатацию новой этикетировочной линии выпуск планировалось увеличить на 300 тыс. декалитров.

Для бюджета Пермского края компания является одним из ключевых налогоплательщиков. По итогам 2020 года выручка составила 1,653 млрд рублей, чистая прибыль — 51,7 млн рублей.

Напомним, Латвия как член Евросоюза распоряжением правительства России с 24 июля 2022 года включена в список недружественных стран. В перечне также Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и ряд других государств.



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