МЧС: в Салавате загорелся автобус с пассажирами

В Башкортостане сегодня утром загорелся автобус с 50 пассажирами в салоне в Салавате, пострадавших нет, люди успели эвакуироваться самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, городской автобус загорелся в 05:02 (мск) на остановке общественного транспорта «Три богатыря». Уже к 05:28 (мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а к 05:44 (мск) пожар был полностью ликвидирован.

В МЧС сообщили, что всего к тушению пожара привлекались 20 человек и 6 единиц техники.

В ведомстве также отметили, что причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.

В начале ноября на въезде в Казань загорелся автобус. По данному факту прокуратура города организовала проверку. Как заявили в Ассоциации АТП Татарстана, в автобусе пассажиров не было, пострадавших нет. Подобный инцидент произошел на выезде из Казани 29 октября. Прокуратура города проводит проверку.

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Илина Хакимова