Суд изъял у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Лондоне и Porshe

Мещанский суд Москвы конфисковал имущество у владельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, сообщает «РИА Новости».



В доход государства изъят самолет Gulfstream G650, принадлежавший Зиявудину Магомедову. В приговоре озвучили две квартиры в Москве, спортивный автомобиль Porshe 911, джип Toyota Land Cruiser, автомобиль Lada Largus, самолет Gulfstream G650, четыре квартиры в Лондоне, оформленные на юрлиц.

У Магомедовых конфисковали 100% акций ЗАО «Портовый флот», АО «Национальный расчетный депозитарий», акции группы компаний ОАО «Сумма», транспортной группы FESCO и других компаний.

Сегодня Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Магомеда Магомедова — к 18 годам колонии строгого режима. Оба получили 2,5 миллиона рублей штрафа. Суд признал фигурантов виновными в создании организованного преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 млн и растрате. Братья находились под стражей с 2018 года, вину не признали.

Совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда задержали в марте 2018 года. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

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Маргарита Головатенко