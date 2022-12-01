Сбер открыл технохаб в новом ИТ-парке и офис исламского банкинга на Большой Красной

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Мы много полезных вещей здесь сделаем!»



В ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани открылся второй в России технологический хаб Сбера для сотрудников, которые создают цифровые продукты и услуги. Офис торжественно открыли зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Казанский технологический хаб Сбера стал вторым в России после московского. Площадь офиса — 3,5 тысячи квадратных метров, здесь 250 рабочих мест. Здесь с комфортом разместятся разработчики, тестировщики, аналитики, эксперты по информационной безопасности, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты — словом, сотрудники ИТ-кластера Сбера.

«Я уверен, что эту команду здесь, в Татарстане, ждет успех, новые свершения»

Станислав Кузнецов рассказал о том, что будет происходить в стенах нового технохаба:

— Новый технологический хаб в Казани позволяет нам собрать в единый кулак наши команды, создать усилия для того, чтобы ускорить создание новых флагманских продуктов. Именно здесь, в Казани, работает команда, которая создает и улучшает новые сервисы. Здесь разрабатываются продукты, которые обеспечивают безопасность этих сервисов, надежность работы технологических систем банка. Я уверен, что эту команду здесь, в Татарстане, ждет успех, новые свершения, новые результаты, которые будут связаны с уникальными новыми продуктами, с которыми в скором времени познакомится наша страна.

Президент республики Рустам Минниханов на церемонии открытия напомнил, что 2,4 миллиона татарстанцев сегодня — клиенты Сбербанка. Президент Татарстана поздравил сотрудников Сбера:

— Сейчас мы находимся на этой площадке, в ИТ-парке, который мы недавно построили. Мы очень благодарны Сберу за то, что тут они будут присутствовать. Я уверен, что здесь созданы все условия для хорошей работы — рядом «Школа 21», озеро Кабан, все остальные возможности. Сбер для нас — стратегический партнер. Он пришел со своими стандартами, со своими технологиями, и это выгодно и для Сбербанка, и для республики, и в целом для страны. Мы много полезных вещей здесь сделаем! В добрый путь!

«Я уверен, что здесь созданы все условия для хорошей работы»

«Инфраструктура не оставляет вам никаких шансов делать свою работу посредственно»

Станислав Кузнецов, зампред правления ПАО «Сбербанк», на церемонии открытия хаба обратился к сотрудникам нового офиса:

— Здесь, в нашем ИТ-хабе в Казани, разрабатываются флагманские продукты, основные продукты, без которых Сбер не может существовать. От вас, ребята, от вашей работы, от ваших усилий и идей, от упорства зависит благосостояние населения нашей страны, успех нашей команды, успех Сбера! Хочу поздравить команду блока «Технологии» с тем, что у вас появляется инфраструктура, которая не оставляет вам никаких шансов делать свою работу посредственно. Я точно уверен в успехе!

Новый офис Сбера создает пространство максимального комфорта для всех проявлений офисной жизни: опенспейс для командной или индивидуальной работы, 12 переговорных комнат, девять кабинетов. На стенах — абстрактные иллюстрации, в создании которых участвовала нейросеть Сбера Kandinsky, в пространстве офиса — авторские металлические скульптуры.

Новый офис Сбера создает пространство максимального комфорта для всех проявлений офисной жизни

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, пояснил журналистам, что казанская площадка притягивает специалистов и из других регионов:

— Для нас хаб — основная площадка и точка притяжения в регионе. На площадке в Татарстане у нас собраны команды, обеспечивающие сервис информационной безопасности, сервис «Сбербанк онлайн», антифрод-системы. Это одна из ведущих с точки зрения технологической насыщенности и уровня компетентности команда! Казанская площадка притягивает людей и из других регионов — мы видим это по выпускникам и действующим студентам нашей «Школы 21». Думаю, условия, которые мы создаем с помощью правительства республики, людьми оцениваются по достоинству. Жить, творить, делать что-то хорошее, осваивать новые технологии — и все это в таких условиях, на такой природе, — мне кажется, прекрасная мечта!

«Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России»

Сегодня произошло еще одно важное событие в банковской жизни республики — Сбер открыл в Казани первый офис партнерского банкинга. Он находится на ул. Большой Красной, 29а.

Сбер открыл в Казани первый офис партнерского банкинга. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Исламский офис в столице Татарстана стал первым в России отделением, которое организовано и оформлено по всем правилам шариата. Рустам Минниханов отметил:

— Сегодня мы посетили первый офис компании, который будет работать по стандартам исламского банкинга. Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата. Напомню, что Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России. В нашей стране наблюдается рост доли населения, исповедующего ислам. Есть отдельные субъекты с традиционно высокой долей мусульманского населения. В данных регионах есть спрос на банковские продукты и услуги, которые соответствуют стандартам партнерского финансирования.

Президент Татарстана отдельно обратил внимание на то, что республика долго продвигала исламский банкинг на уровне федерального законодательства и Сбербанк был единственной финансовой организацией, которая поддерживала эту инициативу. Сегодня благодаря этим усилиям уже разработан закон. «Мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят», — заметил Рустам Минниханов. Открытие первого в России офиса исламского банкинга он назвал большим событием для всей страны.

Людмила Губаева