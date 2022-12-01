Сбер открыл технохаб в новом ИТ-парке и офис исламского банкинга на Большой Красной
«Мы много полезных вещей здесь сделаем!»
В ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани открылся второй в России технологический хаб Сбера для сотрудников, которые создают цифровые продукты и услуги. Офис торжественно открыли зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Казанский технологический хаб Сбера стал вторым в России после московского. Площадь офиса — 3,5 тысячи квадратных метров, здесь 250 рабочих мест. Здесь с комфортом разместятся разработчики, тестировщики, аналитики, эксперты по информационной безопасности, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты — словом, сотрудники ИТ-кластера Сбера.
Станислав Кузнецов рассказал о том, что будет происходить в стенах нового технохаба:
— Новый технологический хаб в Казани позволяет нам собрать в единый кулак наши команды, создать усилия для того, чтобы ускорить создание новых флагманских продуктов. Именно здесь, в Казани, работает команда, которая создает и улучшает новые сервисы. Здесь разрабатываются продукты, которые обеспечивают безопасность этих сервисов, надежность работы технологических систем банка. Я уверен, что эту команду здесь, в Татарстане, ждет успех, новые свершения, новые результаты, которые будут связаны с уникальными новыми продуктами, с которыми в скором времени познакомится наша страна.
Президент республики Рустам Минниханов на церемонии открытия напомнил, что 2,4 миллиона татарстанцев сегодня — клиенты Сбербанка. Президент Татарстана поздравил сотрудников Сбера:
— Сейчас мы находимся на этой площадке, в ИТ-парке, который мы недавно построили. Мы очень благодарны Сберу за то, что тут они будут присутствовать. Я уверен, что здесь созданы все условия для хорошей работы — рядом «Школа 21», озеро Кабан, все остальные возможности. Сбер для нас — стратегический партнер. Он пришел со своими стандартами, со своими технологиями, и это выгодно и для Сбербанка, и для республики, и в целом для страны. Мы много полезных вещей здесь сделаем! В добрый путь!
«Инфраструктура не оставляет вам никаких шансов делать свою работу посредственно»
Станислав Кузнецов, зампред правления ПАО «Сбербанк», на церемонии открытия хаба обратился к сотрудникам нового офиса:
— Здесь, в нашем ИТ-хабе в Казани, разрабатываются флагманские продукты, основные продукты, без которых Сбер не может существовать. От вас, ребята, от вашей работы, от ваших усилий и идей, от упорства зависит благосостояние населения нашей страны, успех нашей команды, успех Сбера! Хочу поздравить команду блока «Технологии» с тем, что у вас появляется инфраструктура, которая не оставляет вам никаких шансов делать свою работу посредственно. Я точно уверен в успехе!
Новый офис Сбера создает пространство максимального комфорта для всех проявлений офисной жизни: опенспейс для командной или индивидуальной работы, 12 переговорных комнат, девять кабинетов. На стенах — абстрактные иллюстрации, в создании которых участвовала нейросеть Сбера Kandinsky, в пространстве офиса — авторские металлические скульптуры.
Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, пояснил журналистам, что казанская площадка притягивает специалистов и из других регионов:
— Для нас хаб — основная площадка и точка притяжения в регионе. На площадке в Татарстане у нас собраны команды, обеспечивающие сервис информационной безопасности, сервис «Сбербанк онлайн», антифрод-системы. Это одна из ведущих с точки зрения технологической насыщенности и уровня компетентности команда! Казанская площадка притягивает людей и из других регионов — мы видим это по выпускникам и действующим студентам нашей «Школы 21». Думаю, условия, которые мы создаем с помощью правительства республики, людьми оцениваются по достоинству. Жить, творить, делать что-то хорошее, осваивать новые технологии — и все это в таких условиях, на такой природе, — мне кажется, прекрасная мечта!
«Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России»
Сегодня произошло еще одно важное событие в банковской жизни республики — Сбер открыл в Казани первый офис партнерского банкинга. Он находится на ул. Большой Красной, 29а.
Исламский офис в столице Татарстана стал первым в России отделением, которое организовано и оформлено по всем правилам шариата. Рустам Минниханов отметил:
— Сегодня мы посетили первый офис компании, который будет работать по стандартам исламского банкинга. Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата. Напомню, что Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России. В нашей стране наблюдается рост доли населения, исповедующего ислам. Есть отдельные субъекты с традиционно высокой долей мусульманского населения. В данных регионах есть спрос на банковские продукты и услуги, которые соответствуют стандартам партнерского финансирования.
Президент Татарстана отдельно обратил внимание на то, что республика долго продвигала исламский банкинг на уровне федерального законодательства и Сбербанк был единственной финансовой организацией, которая поддерживала эту инициативу. Сегодня благодаря этим усилиям уже разработан закон. «Мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят», — заметил Рустам Минниханов. Открытие первого в России офиса исламского банкинга он назвал большим событием для всей страны.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым