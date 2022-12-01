Средний чек новогоднего тура составляет около 60 тысяч рублей на двоих — это много или мало?

Средний чек тура по России на новогодние праздники начинается от 55 тысяч и достигает 60 тысяч рублей. Такая сумма рассчитана на двоих на четыре ночи без учета стоимости авиаперелета, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

По ее данным, в этом году объемы продаж туров по внутренним направлениям на новогодние праздники выросли на 20—30% по сравнению с 2021-м. Спрос увеличился почти по всем направлениям. Туроператоры связывают это со сложностями выезда за границу, ростом цен на путешествия в другие государства, а также с отменой антиковидных ограничений.

Самое популярное направление у россиян — Краснодарский край. На него приходится треть общего объема бронирований организованных туров по России.

В список популярных направлений для путешествия также вошли Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье. Востребованы и горнолыжные курорты — в этой категории большая часть продаж — 70—90% — приходится на Сочи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, жители России выбирают для новогоднего туризма Шерегеш в Кузбассе, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии. Также они активно покупают туры в Абзаково и Банное в соседней с Татарстаном Башкирии.

Пик продаж новогодних туров уже достигнут. По прогнозу туроператоров, ажиотаж сохранится примерно до 6—10 декабря.

60 тысяч рублей — это:

По 7,5 тысячи рублей с человека за одну ночь .

. Две ночи в Сочи на горнолыжном курорте — по данным АТОР, средний чек на двоих на четыре ночи составляет 116 тыс. рублей без учета перелета.



— по данным АТОР, средний чек на двоих на четыре ночи составляет 116 тыс. рублей без учета перелета. Три ночи в Подмосковье — средний чек по Подмосковью на новогодние даты превышает 80 тыс. рублей на двоих на четверо суток.

— средний чек по Подмосковью на новогодние даты превышает 80 тыс. рублей на двоих на четверо суток. В 1,5 раза больше стоимости летнего отдыха — в этом году россияне тратили на отпуск летом в среднем 38 605 рублей на одного человека .

— в этом году россияне тратили на отпуск летом в среднем 38 605 рублей на одного человека В 1,5 раза дороже новогоднего экскурсионного тура в Белоруссию — стоимость путешествия на 3—4 дня составляет 38—40 тыс. рублей на двоих без учета билетов.



— стоимость путешествия на 3—4 дня составляет 38—40 тыс. рублей на двоих без учета билетов. В 2,5 раза дешевле зимнего отдыха в Египте — туроператоры предлагают путевку за двоих стоимостью от 145 тыс. рублей.

— туроператоры предлагают путевку за двоих стоимостью от 145 тыс. рублей. Больше трети суммы, необходимой казанцам на идеальный отпуск : они оценили его в 153 тысячи рублей.

: они оценили его в 153 тысячи рублей. 80 поездок из Казани в Ульяновск на поезде — это самое бюджетное направление в декабре, билет стоит 749 рублей.

— это самое бюджетное направление в декабре, билет стоит 749 рублей. 1 935 поездок на общественном транспорте Казани — проезд по банковской и транспортной карте стоит 31 рубль.

— проезд по банковской и транспортной карте стоит 31 рубль. 12 новогодних столов семьи из четырех человек — в этом году он обойдется в 5 тысяч рублей, если покупать дешевое шампанское и обычные соки.

— в этом году он обойдется в 5 тысяч рублей, если покупать дешевое шампанское и обычные соки. 20 живых елок — в ноябре стоимость одного дерева составляла в среднем 2,9 тысячи рублей.

— в ноябре стоимость одного дерева составляла в среднем 2,9 тысячи рублей. Почти равно среднемесячной номинальной зарплате работников организаций по России — в сентябре она составила 61 879 рублей.

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Татьяна Демина