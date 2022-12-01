Средний чек новогоднего тура составляет около 60 тысяч рублей на двоих — это много или мало?
Средний чек тура по России на новогодние праздники начинается от 55 тысяч и достигает 60 тысяч рублей. Такая сумма рассчитана на двоих на четыре ночи без учета стоимости авиаперелета, рассказали в Ассоциации туроператоров России.
По ее данным, в этом году объемы продаж туров по внутренним направлениям на новогодние праздники выросли на 20—30% по сравнению с 2021-м. Спрос увеличился почти по всем направлениям. Туроператоры связывают это со сложностями выезда за границу, ростом цен на путешествия в другие государства, а также с отменой антиковидных ограничений.
Самое популярное направление у россиян — Краснодарский край. На него приходится треть общего объема бронирований организованных туров по России.
В список популярных направлений для путешествия также вошли Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье. Востребованы и горнолыжные курорты — в этой категории большая часть продаж — 70—90% — приходится на Сочи.
Кроме того, жители России выбирают для новогоднего туризма Шерегеш в Кузбассе, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии. Также они активно покупают туры в Абзаково и Банное в соседней с Татарстаном Башкирии.
Пик продаж новогодних туров уже достигнут. По прогнозу туроператоров, ажиотаж сохранится примерно до 6—10 декабря.
60 тысяч рублей — это:
- По 7,5 тысячи рублей с человека за одну ночь.
- Две ночи в Сочи на горнолыжном курорте — по данным АТОР, средний чек на двоих на четыре ночи составляет 116 тыс. рублей без учета перелета.
- Три ночи в Подмосковье — средний чек по Подмосковью на новогодние даты превышает 80 тыс. рублей на двоих на четверо суток.
- В 1,5 раза больше стоимости летнего отдыха — в этом году россияне тратили на отпуск летом в среднем 38 605 рублей на одного человека.
- В 1,5 раза дороже новогоднего экскурсионного тура в Белоруссию — стоимость путешествия на 3—4 дня составляет 38—40 тыс. рублей на двоих без учета билетов.
- В 2,5 раза дешевле зимнего отдыха в Египте — туроператоры предлагают путевку за двоих стоимостью от 145 тыс. рублей.
- Больше трети суммы, необходимой казанцам на идеальный отпуск: они оценили его в 153 тысячи рублей.
- 80 поездок из Казани в Ульяновск на поезде — это самое бюджетное направление в декабре, билет стоит 749 рублей.
- 1 935 поездок на общественном транспорте Казани — проезд по банковской и транспортной карте стоит 31 рубль.
- 12 новогодних столов семьи из четырех человек — в этом году он обойдется в 5 тысяч рублей, если покупать дешевое шампанское и обычные соки.
- 20 живых елок — в ноябре стоимость одного дерева составляла в среднем 2,9 тысячи рублей.
- Почти равно среднемесячной номинальной зарплате работников организаций по России — в сентябре она составила 61 879 рублей.
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