В России выявили 6 785 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 785 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 1 311 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 597 613 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 1 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 865 человек, всего выздоровевших — 21 003 575 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 58 россиян, всего от инфекции скончались 392 060 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин