Минюст России включил в список физлиц-иноагентов шесть лиц, в том экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*

Фото: ru.wikipedia.org. Ройзман в центре фотографии

Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, еще шесть лиц, в том числе экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* и адвокат Илью Новикова*, сказано на сайте ведомства.

Также в обновленный перечень попали: экс-сотрудник штаба Навального** Федор Телин*, координатор движения «Голоса»*** в Перми Виталий Ковин*, креативный продюсер телеканала «Дождь»*** Анна Монгайт*, журналистка Александра Гармажапова*.

Фото: minjust.gov.ru

Также сегодня Минюст включил казанский проект «Город без преград»*** в перечень СМИ-иноагентов. Стоит отметить, что организация учреждена социологом Искандером Ясавеевым*, который уже был внесен в реестр иностранных агентов.



Напомним, в прошлом месяце бывший преподаватель КФУ, социолог Искандер Ясавеев* был внесен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В списке также оказался писатель Дмитрий Глуховский*.

*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Штабы Навального — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09 июня 2021 года.

***Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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Максим Кокунин