«Известия»: госструктуры атаковал новый компьютерный вирус

Мэрии и суды в регионах России атаковал новый компьютерный вирус — CryWiper. Пока его обнаружили в нескольких субъектах страны, но он может быть распространен шире, пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

— После заражения устройства CryWiper портил файлы и отображал сообщение с требованиями выкупа. В записке злоумышленники оставляли адрес электронной почты и биткоин-адрес кошелька, указав сумму за расшифровку более 500 тыс. рублей, — рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.

Он также отметил, что даже если пользователь заплатит требуемый выкуп злоумышленникам, программа все равно не восстановит файлы — они удаляются без возможности восстановления. Анализ кода показал, что это не ошибка разработчика, а его изначальный замысел, добавил эксперт.

Фото: pixabay.com

Специалисты объяснили, что CryWiper уничтожает содержимое файлов всех форматов, кроме тех, которые отвечают за работу самой системы. Основными целями поражения вируса являются базы данных, архивы и отдельные документы. Отметим, что программа не уничтожает файлы автономно: она отправляет запрос на командный сервер, и только получив разрешение, начинает работу.

Кибератаки подобного рода на российские органы власти могут быть связаны в том числе и с геополитической обстановкой, считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его мнению, зарубежные хакеры получили негласную установку работать против РФ, и количество инцидентов будет только расти.

В России сохраняется высокая интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу, ранее сообщил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. По его словам, пиковые нагрузки на сектор зарегистрировали весной: в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае — в 80 раз. DDoS-атаки остаются одним из основных типов атак.

Отметим, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем в этом году целью стал государственный сектор.



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Илина Хакимова