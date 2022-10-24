Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор на 80%

Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем в этом году целью стал государственный сектор, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



— Конечно, информационная безопасность стоит во главе угла, потому что на 80% увеличилось в этом году число кибератак на Россию. Причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году — госсектор, — отметил он.

По его словам, ликвидированы более 25 кибератак на госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на критической инфраструктуре. Чернышенко добавил, что «эта борьба будет продолжаться всегда», поскольку против России «воюют кибервойска всех недружественных стран».

Фото: kremlin.ru

«Реальное время» в рамках TatOilExpo 2022 проводило мероприятие, посвященное импортозамещению в вопросах информационной безопасности в промышленности в реалиях сегодняшнего дня. В диалоге участвовали представители Минцифры РТ, разных отраслей промышленности и специалисты из ИТ-компаний. Собеседники обозначили основные «боли» импортозамещения промышленного ПО в части кибербезопасности, высказали свои надежды и опасения, но главное — сообщили, что катастрофы нет. Ведь в России традиционно очень мощно развита кибербезопасность, а отечественные разработчики предлагают широкий спектр программного обеспечения для предприятий разного профиля.

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Маргарита Головатенко