Народный фронт обратился в прокуратуру из-за обветшания исторических домов в Казани

Фото: региональный штаб Народного фронта в Татарстане

Народный фронт в Татарстане обратился в прокуратуру по поводу обветшания исторических зданий в Казани — представители президентского движения считают, что культурные объекты приходят в аварийное состояние, а власти при этом бездействуют.



Сейчас активистов особенно беспокоят здание бывшей школы Порохового завода на улице Музыкальной (1870 года постройки) и объект исторической среды в Старо-Татарской слободе на улице Каюма Насыри.

Фото: региональный штаб Народного фронта в Татарстане

На территории бывшей школы почти 150 лет находились различные учебные заведения, выпускающие квалифицированных специалистов широкого профиля. Среди них — четыре Героя Советского Союза и выдающийся академик Виктор Кафаров. В 2014 году образовательное учреждение закрылось, объект не был законсервирован либо кому-то передан и с тех пор находится в брошенном состоянии. В здании выбиты стекла, классы замусорены, все, что можно было сдать в металлолом, демонтировано. Все коммуникации в непригодном состоянии, объект облюбовали люди без определенного места жительства. Здание бывшей школы находится в собственности города.

Объект исторической среды в Старо-Татарской слободе — дом казанского «конфетного короля» Валиуллы Ибрагимова, владевшего несколькими кондитерскими фабриками. В доме раньше находилась шоколадная лавка, где можно было купить конфеты с изображением башни Сююмбике и поэта Габдуллы Тукая.

Дом XIX века не реставрировали к Универсиаде 2013 года. И несколько лет назад крыша дома обвалилась под тяжестью снега, начался процесс разрушения деревянных конструкций. На объекте висит табличка о консервации, но она фактически отсутствует. У дома татарского купца несколько собственников, среди них есть физические лица. Однако никто из них не принимал необходимых мер по содержанию объекта.

Фото: региональный штаб Народного фронта в Татарстане

— Совершенно не понятно, почему здание на улице Музыкальной оказалось в таком удрученном состоянии. Даже если лицей там закрыли, то было бы логично использовать помещение под иные виды основного или дополнительного образования. Уверен, местные жители с удовольствием водили бы детей в кружки или секции. А сейчас потребуются большие средства для восстановления всех коммуникаций и нормативного состояния. Касаемо объекта на Каюма Насыри, по нашему мнению, для начала нужно восстановить крышу, чтобы была возможность сохранить здание для последующего поиска инвесторов. Наше обращение, направленное в прокуратуру, уже находится на контроле, — рассказал член регионального штаба Народного фронта в Республике Татарстан Андрей Медведев.

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Маргарита Головатенко