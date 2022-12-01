В Казани завершился XII Международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной «Concordia»

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского провел свой ставший уже традиционным фестиваль современной классической музыки «Concordia»

С 16 по 30 ноября в Казани на сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева ГАСО РТ сыграл пять программ музыки XX—XXI века, поражающих амплитудой стилей и направлений. Подарком для зрителей стали и приглашенные артисты — мастера интерпретации современной музыки. Фестиваль основан художественным руководителем и главным дирижером ГАСО РТ Александром Сладковским и имеет статус крупного международного форума современной музыки.

Фестиваль открылся 16 ноября. В программу концерта-открытия вошли премьерные для Казани произведения. В первом отделении вместе с ГАСО РТ выступила заслуженная артистка России Елена Ревич (скрипка). Музыканты исполнили Концерт для скрипки с оркестром американского композитора Джона Адамса. Во втором отделении оркестр исполнил Симфонию №2 выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева. За дирижерским пультом был Филипп Чижевский.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Второй концерт фестиваля «Concordia» состоялся 19 ноября. Слушателям была представлена программа, состоящая из произведений знаменитых французских и американских композиторов XX века. В первой части фестивального вечера впервые в исполнении ГАСО РТ прозвучали «Фанфары для простого человека» Аарона Копленда и посвященный Мстиславу Ростроповичу Концерт для виолончели с оркестром Анри Дютийё. Солистом выступил лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского, солист Московской государственной академической филармонии Александр Рамм.

Во втором отделении концерта оркестр исполнил еще одну казанскую премьеру — сюиту из музыки к драме Мориса Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда» Габриеля Форе. «Симфонические танцы» из мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история» стали ярким завершением вечера. Дирижировал обладатель Гран-при Безансонского международного конкурса дирижеров Джордж Пехливанян.



Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

23 ноября прошел третий концерт фестиваля, представив публике разнообразные произведения современной классической музыки. В первом отделении прозвучала «Поэма-Сказка» для симфонического оркестра Софии Губайдулиной и Концерт №2 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича. Солист — скрипач Даниил Коган, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармони.

Во втором отделении оркестр исполнил Лебединую песню и Коллаж на тему B-A-C-H Арво Пярта, Адажиетто из Симфонии №5 Густава Малера. Впервые в Казани прозвучало произведение Гии Канчели «Маленькая Данелиада». За дирижерским пультом работал Андрес Мустонен (Эстония/Израиль).



Четвертый фестивальный вечер, состоявшийся 26 ноября, прошел в окружении музыки советских кинофильмов — «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «17 мгновений весны», «Ирония судьбы», «Служебный роман». Солистка — единственная российская певица, выступившая на церемонии вручения кинопремии «Оскар», Анна Бутурлина. Также в концерте приняли участие Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой и младшая группа хора Средней специальной музыкальной школы Казанской консерватории (руководитель — Светлана Устюгова). За дирижерским пультом — народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка.



Фото: предоставлено пресс-службой ГАУК РТ «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан». Реклама. Токен: Pb3XmBtzt5AHqdZ8koY2u1R3hYrx1AXqLt4wzEC

30 ноября состоялся заключительный концерт XII Международного фестиваля современной музыки им. Софии Губайдулиной «Concordia». ГАСО РТ исполнил монографическую программу, посвященную одному из самых крупных советских композиторов Альфреду Шнитке. Со сцены прозвучал Концерт для фортепиано и струнного оркестра и два премьерных для Казани произведения: «Гоголь-сюита» и Симфония № 4. Солировали пианистка Татьяна Полянская и тенор Максим Сажин. Дирижировал народный артист России Валерий Полянский.

Впереди ценителей классической музыки ждет гастрольный тур Государственного академического симфонического оркестра РТ по городам России: в Казани, Москве и Санкт-Петербурге в исполнении коллектива прозвучит Симфония № 7 Густава Малера. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер ГАСО РТ, народный артист России и Татарстана Александр Сладковский.