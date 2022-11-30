Режиссер Алексей Барыкин прокомментировал определение приоритетных тем господдержки кинопроизводства

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Министерство культуры России определило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, перечень формируется до начала конкурсов на финансирование производства. Министерство культуры продолжает поддержку важных тем для общества. К ним относятся тема семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя.

Также Министерство культуры делает акцент на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров.

Российский режиссер, сценарист, продюсер, композитор, член Союза кинематографистов России Алексей Барыкин прокомментировал «Реальному времени» список тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год:



— На мой взгляд, это хороший список тем, отвечает на запросы нынешнего тревожного времени. Но для меня особенно интересным стал пункт номер 14, про неоколониальную политику стран англосаксонского мира. Дело в том, что абсолютно во все предыдущие годы темы нашего Минкульта были посвящены исключительно успехам и задачам самой России. Если вы заметили, много лет у нас не снималось кино про проблемы людей, живущих в других странах. Вообще. А в Советском Союзе, между прочим, это было. Там экранизировали иностранную литературу, от Гюго до Чейза, от Шекспира до Джека Лондона. И во всех этих экранизациях закладывали актуальный для своего времени культурно-политический месседж. Почему мы не должны этого делать сегодня? Американцы же не стесняются снимать о России пропагандистскую, стыдную по своей нелепости клюкву! Давно пора и нам снять табу с сюжетов про западный мир. Но, разумеется, я надеюсь, что у нас будут снимать об иностранцах честное и качественное кино, а не «Красную жару» наоборот, — отметил Алексей Барыкин.



Напомним, в июле прошла казанская премьера фильма режиссера «Святитель» о священномученике Гермогене. Среди многочисленных зрителей оказались митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Татьяна Ларионова. Для «Реального времени» Барыкин написал колонку, в которой размышляет, что это означает для отечественного кинематографа.



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Диана Фатыхова