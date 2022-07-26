Алексей Барыкин: «В российском киносообществе происходят тектонические сдвиги»
Колонка режиссера фильма «Святитель» о патриархе Гермогене — о перспективах российского кино
На прошлой неделе прошла казанская премьера фильма режиссера «Святитель» о священномученике Гермогене. Среди многочисленных зрителей оказались митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Татьяна Ларионова. Для «Реального времени» Барыкин написал колонку, в которой размышляет, что это означает для отечественного кинематографа.
«Отечественное кинопространство трансформируется невероятно»
Почему же это стало возможно сейчас? Потому что мир изменился. Отечественное кинопространство трансформируется невероятно.
В последнее время в российском киносообществе происходят тектонические сдвиги. Дело не только в уходе Голливуда из проката и отъезде популярных артистов за рубеж: происходит глобальная смена мировосприятия, смена парадигм. Для широкого зрителя, который просто ходит в кинотеатры или смотрит фильмы через интернет, это пока не столь очевидно. Но для тех, кто находится внутри индустрии, в фестивальном движении, работает в системе проката, сейчас происходят мощнейшие события, трясется земля, извергаются вулканы и сдвигаются континенты. Как и окружающий политический ландшафт, киномир трансформируется, он уже не будет другим.
Еще полгода назад для неискушенного зрителя мир кинозвезд, продюсеров и фестивалей представлялся пестрой инстаграмной кашей, где все взаимодействуют со всеми ради денег и славы. На самом деле киносообщество было поделено на два непримиримых лагеря, один из которых явным образом доминировал и навязывал условия другому. Водораздел между ними проходил по линии «религия» — «патриотизм» — «отношение к России».
В первом лагере, который много лет считался в стране главенствующим, аксиомы были однозначными. Россия — отсталая, тоталитарная страна, из которой надо валить. Патриотизм — ругательное слово. Победа в Великой Отечественной войне — стыдная тема, от которой кривится рот. Религия — ложь. Церковь — враг. Священники — злодеи и коррупционеры. Достоевский, Чайковский и Суворов — позорная пропаганда. По традиции девятнадцатого века, этот лагерь можно было бы назвать «западниками», и практически все деятели, входящие в него, — открытые и, порой, неистово антицерковные атеисты. К этому лагерю относилось большинство известных кинокритиков, наиболее титулованных фестивальных режиссеров, многие продюсеры, организаторы фестивалей. И, конечно, этот лагерь контролировал практически все влиятельные издания и интернет-ресурсы о кино. В общем, это такой очень мощный кулак, и его главная сила — в том, что они смогли полностью взять под контроль общественное мнение, определяя, какие фильмы являются в кино модными, современными и правильными, а какие — нет.
Второй лагерь можно назвать «славянофилами», и к нему, за очень редкими исключениями, относятся верующие люди. Это тоже довольно мощное сообщество, в котором много государственных чиновников, депутатов или, например, руководителей государственных телеканалов. Зато широко известных славянофильских кинокритиков, блогеров, youtube-обозревателей или кураторов интернет-порталов назвать весьма непросто: вся медиасфера в кинематографе всегда контролировалась исключительно прозападными силами. Кстати, Министерство культуры России охотно работало с обоими лагерями, ежегодно поддерживая деньгами фильмы, выставляющие Россию и церковь в самом негативном свете.
«Либо ты поливаешь свою страну грязью, либо становишься парией для западного киносообщества»
Почему прозападному лагерю удалось занять лидирующие позиции в российских умах? Сегодня часто можно слышать, что это хитроумная работа западных спецслужб, влияние иностранных агентов и тому подобное; к тому же давно не секрет, что алгоритмы «Фейсбука», «Инстаграма» и «Ютьюба» тормозят продвижение пророссийских проектов и ускоряют развитие антироссийских. И все же, на мой взгляд, есть две естественные причины. Во-первых, российский рынок кинопроката много лет принадлежал американцам и контролировался ими; соответственно, точка зрения, отражавшая взгляд Америки на Россию, автоматически становилась в киноиндустрии доминирующей. Во-вторых, самые влиятельные фестивали мира, западные, разумеется, в последние 30 лет делали ставку на фильмы, в которых Россия выглядела отвратительно. Полагаю, они делали это не назло нам, а потому что искренне верили, что наша страна именно такая, грязно-поганая, несчастная, что это и есть единственная, подлинная правда о России. Соответственно, если ты хочешь быть критиком, фестивальным отборщиком или модным режиссером, у тебя нет выбора: либо ты поливаешь свою страну грязью, либо становишься парией для западного киносообщества.
В итоге, к концу 2010-х годов, прозападный кинолагерь полностью доминировал в информационно-идеологической сфере. Им удалось добиться того, что фильмы, выставляющую Россию в черном цвете, стали считаться высоким искусством, их режиссеры получали дипломы и статуэтки на фестивалях, а актеры из этих фильмов мгновенно становились звездами и блогерами-миллионниками. Напротив, любой фильм, комплиментарный для России, называли заказной пропагандой, а их авторов — продажными. Например, стало модным при виде фильма о войне кривить лицо, зажимать нос и говорить: «Фу, опять вот этот вот, советские солдаты гибнут за Родину, как не стыдно такое снимать!».
Но особая тема, острейшая тема — это, конечно, христианство. Ненависть и отвращение к православию, к духовенству и вообще к верующим людям были возведены в культ, причем и проявляются они очень изобретательно. Уже стало мемом, кочующим из фильма в фильм, когда толстые, непривлекательные священники откидывают рукав одеяния и смотрят на свои золотые часы — «Ролексы», «Брегеты», «Патек-Филиппы». Даже в зрительском кино, развлекательном блокбастере «Вий» мерзостный поп в исполнении Смолякова оказывается главным злодеем, да еще и извращенцем-абьюзером. В «Левиафане» на месте дома, который чудовищным, коррупционным способом отобрали у главного героя, строят церковь, и священник произносит благозвучную проповедь о добре и любви. В этот момент мы понимаем, что сам священник ни в чем не виноват, но как же изобретательно у нас вызывают омерзение к нему и к его церковке, олицетворяющими собой чудовище российской коррупции! А какой потрясающий образ создал Серебренников в своем «Ученике» — образ уже не просто гада-священника, а гада-верующего, собирательный образ православного сообщества, его нарциссизма, лжи и чванства! К слову сказать, «западники» испытывают ничуть не большую симпатию к исламу и мусульманскому духовенству.
Напротив, любые фильмы, несущие противоположные ценности — пророссийские, прохристианские, пропатриотические, подвергаются жесточайшим атакам. Самому отчаянному нападению подвергся фильм «Утомленные солнцем-2» Никиты Михалкова. Мало того, что сам Михалков олицетворял собой православную и прогосударственную точку зрения, он снял фильм, в котором все то, что ненавидит прозападный лагерь, было неимоверно сконцентрировано. Во-первых, фильм опять о войне и о подвигах советских солдат (кривимся и зажимаем нос). А во-вторых, он про то, что Бог реален и невидимой рукою управляет всем, что происходит на этой войне. Поэтому комар спасает солдата от пули снайпера, а мышки с паучками способны взорвать вражескую крепость, поэтому беззащитный человек, на которого заходит самолет, молится — и чудом остается невредимым. С точки зрения атеиста и ненавистника России это такая агрессивная архи-ложь, что ее физически невыносимо смотреть!
Интересно, почему мастеру Угвэю из «Кунг-фу Панды» можно говорить, что «случайности не случайны» и события вокруг нас управляются высшими силами, а Михалкову в военном фильме — нельзя?
Именно в те годы прозападный лагерь в кино был особенно силен, и ему удалось практически растоптать если не репутацию самого Михалкова, то фильм и его прокатный потенциал — точно. Уверен, практически любой человек, который следит за киноискусством, знает, что «Утомленные солнцем-2» — это крайне неудачный фильм и критический провал Никиты Михалкова. Но это еще не факт: общественное мнение «правильных юнфлюэнсеров» заставило нас так думать. Быть может, однажды российские зрители откроют его для себя заново и осознают, что это было недооцененное, большое произведение искусства.
Для полноты картины, проезападное киносообщество всегда практиковало культуру отмены и очень жестко изгоняло «чужих». Я слышал от нескольких известных актеров, что они находятся в стоп-листе модных продюсеров и кинофестивалей, потому что публично высказывали пророссийскую позицию в соцсетях. Ярчайшая история случилась с Юрием Быковым, которого после «Дурака» и «Майора» прозападное киносообщество приняло за своего и открыло ему объятья. Но когда он снял «Спящих», в которых было показано совсем «не то, что надо», Юре устроили настоящую травлю, которую он переносил очень тяжело. Помню я даже написал тогда статью в его поддержку на страницах «Реального времени».
«Я действительно начал сомневаться: быть может, я ископаемое, застрял в прошлом, отстал от мира?»
Лично я тоже чувствовал на себе это противостояние многие годы. Так уж получилось, что я верующий человек и иногда снимаю фильмы на православную тематику. Кроме того, я действительно люблю свою страну, с детства горжусь победой наших солдат над нацизмом, хожу на Бессмертный полк и храню дома ордена моих прадедушек, прошедших всю войну. Наконец, я никогда не хотел и сейчас не хочу никуда «валить из страны», хотя объездил практически всю Европу и довольно много времени провел в Америке.
И много лет я ощущал, что ко мне в мире большого кино относятся свысока, как к представителю каких-то маргинальных кругов; ведь я «из этих» — снимаю на православные темы, люблю Россию, в общем, не настоящий режиссер. Практически открытым текстом мне говорили, что мои фильмы годятся для «Лучезарного ангела» или «Золотого витязя», но на «Кинотавре» им делать нечего, как и на основных фестивалях Европы. Я давно привык, что православным фильмам, тем более документальным, не место в прокате, в кинотеатрах: ведь там идут DC и Marvel, в лучшем случае якобы русский, а в реальности диснеевский «Последний богатырь».
А самое ужасное, что я действительно начал сомневаться: быть может, я ископаемое, застрял в прошлом, отстал от мира? Что мои фильмы не актуальны, никому не нужны, что весь мир перешел на западные ценности и отказался от христианского взгляда на мир и никогда больше назад не вернется? Я настолько погрузился в эти сомнения, что уже несколько лет как перестал отправлять свои фильмы на фестивали.
И вдруг, с началом украинских событий, в российском кино начинают происходить невероятные события. Во-первых, голливудские хозяева российского киномира добровольно уходят с нашего рынка. А во-вторых, все ключевые инфлюэнсеры, много лет превращавшие наше отечественное киноискусство в антироссийское и антихристианское, снялись с места и покинули Россию. В этот момент они, будто в свете прожектора, стали видны, как единая, организованная группа, и все вдруг поняли очевидное: это была хитроумная сеть правильных людей, расставленных на правильных местах — в СМИ, в прокате, на фестивалях, интернет-ресурсах. А главное, их оказалось не так уж и много; даже удивительно, что такое небольшое количество деятелей смогло настроить целую культурную индустрию против собственной страны.
Что за помутнение было наведено на нас, что за чары? С какой стати мы должны презирать фильмы про подвиги наших солдат в Великой Отечественной войне? Почему американцам можно снимать «Спасение рядового Райана», и это круто, а нам нельзя снимать «Брестскую крепость», потому что это стыдно? Почему американский космос выглядит как «Гравитация», а российский космос — как «Бумажный солдат»? Почему их «Интерстеллар» — это произведение искусства, а наше «Время первых» — пропаганда? Почему в их фильмах вымышленный Брэд Питт убивает Гитлера — и это круто, а мы не имеем права гордиться Достоевским и Толстым, Менделеевым и Суворовым, хотя они жили на самом деле? И, наконец, почему мы не должны уважать свою веру, традиции и почитать наших святых?
Когда я заканчивал свой фильм «Святитель» про патриарха Гермогена, я видел впереди довольно грустный путь: казанская премьера, пара православных фестивалей и youtube с 60 000 просмотров. Потому что в прежних российских реалиях у православно-патриотического дока едва ли мог быть какой-то другой путь. Но затем стало происходить невероятное: ко мне стали обращаться кинотеатры и дистрибьюторы и говорить, что мой фильм про Гермогена должен выйти в федеральный прокат, потому что его хотят посмотреть миллионы людей, что его готовы показать крупнейшие онлайн-кинотеатры и телеканалы. Несколько московских площадок предложили мне провести большую московскую премьеру. Я даже получил приглашение сделать показ фильма в Госдуме, перед депутатами.
Что произошло? Страна меняется, мир меняется. Ядовитая пелена, которая была на глазах людей, спала, а сами отравители сбежали, выдав себя мелькающими пятками. Давайте будем любить свою страну и гордиться ей, гордиться ее святыми и героями, ее достижениями прошлого и настоящего. Гордиться победой в войне, гордиться тем, что мы первые в космосе, что россияне создали таблицу Менделеева и систему Станиславского, написали «Войну и мир», «Вишневый сад» и «Братьев Карамазовых», «Лебединое озеро» и «Бориса Годунова».
И однажды мы снова добьемся, чтобы на мировых фестивалях приветствовали не «Тесноту», «Левиафана» и «Майора», а «Войну и мир», «Москва слезам не верит» и «Летят журавли».
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