Алексей Барыкин: «В российском киносообществе происходят тектонические сдвиги»

Колонка режиссера фильма «Святитель» о патриархе Гермогене — о перспективах российского кино

Фото: Кадр из фильма «Святитель» / tatmitropolia.ru

На прошлой неделе прошла казанская премьера фильма режиссера «Святитель» о священномученике Гермогене. Среди многочисленных зрителей оказались митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Татьяна Ларионова. Для «Реального времени» Барыкин написал колонку, в которой размышляет, что это означает для отечественного кинематографа.

«Отечественное кинопространство трансформируется невероятно»

19 июля в Казани прошла премьера моего фильма «Святитель» про Патриарха Гермогена, и уже осенью эта картина должна выйти в российских кинотеатрах. Между тем еще полгода назад выход в прокат православного документального фильма был делом практически немыслимым. Вспомните сами: часто ли вы видели на больших экранах православное кино про русского святого? Быть может, в порядке исключения, «Царь» и «Остров» Лунгина, хотя и было это уже 13 лет назад. Конечно, отдельные исключения случаются, но они только подчеркивают правило.

Почему же это стало возможно сейчас? Потому что мир изменился. Отечественное кинопространство трансформируется невероятно.

В последнее время в российском киносообществе происходят тектонические сдвиги. Дело не только в уходе Голливуда из проката и отъезде популярных артистов за рубеж: происходит глобальная смена мировосприятия, смена парадигм. Для широкого зрителя, который просто ходит в кинотеатры или смотрит фильмы через интернет, это пока не столь очевидно. Но для тех, кто находится внутри индустрии, в фестивальном движении, работает в системе проката, сейчас происходят мощнейшие события, трясется земля, извергаются вулканы и сдвигаются континенты. Как и окружающий политический ландшафт, киномир трансформируется, он уже не будет другим.

Еще полгода назад для неискушенного зрителя мир кинозвезд, продюсеров и фестивалей представлялся пестрой инстаграмной кашей, где все взаимодействуют со всеми ради денег и славы. На самом деле киносообщество было поделено на два непримиримых лагеря, один из которых явным образом доминировал и навязывал условия другому. Водораздел между ними проходил по линии «религия» — «патриотизм» — «отношение к России».

В первом лагере, который много лет считался в стране главенствующим, аксиомы были однозначными. Россия — отсталая, тоталитарная страна, из которой надо валить. Патриотизм — ругательное слово. Победа в Великой Отечественной войне — стыдная тема, от которой кривится рот. Религия — ложь. Церковь — враг. Священники — злодеи и коррупционеры. Достоевский, Чайковский и Суворов — позорная пропаганда. По традиции девятнадцатого века, этот лагерь можно было бы назвать «западниками», и практически все деятели, входящие в него, — открытые и, порой, неистово антицерковные атеисты. К этому лагерю относилось большинство известных кинокритиков, наиболее титулованных фестивальных режиссеров, многие продюсеры, организаторы фестивалей. И, конечно, этот лагерь контролировал практически все влиятельные издания и интернет-ресурсы о кино. В общем, это такой очень мощный кулак, и его главная сила — в том, что они смогли полностью взять под контроль общественное мнение, определяя, какие фильмы являются в кино модными, современными и правильными, а какие — нет.



Кадр из фильма «Святитель». Предоставлено Алексеем Барыкиным

Второй лагерь можно назвать «славянофилами», и к нему, за очень редкими исключениями, относятся верующие люди. Это тоже довольно мощное сообщество, в котором много государственных чиновников, депутатов или, например, руководителей государственных телеканалов. Зато широко известных славянофильских кинокритиков, блогеров, youtube-обозревателей или кураторов интернет-порталов назвать весьма непросто: вся медиасфера в кинематографе всегда контролировалась исключительно прозападными силами. Кстати, Министерство культуры России охотно работало с обоими лагерями, ежегодно поддерживая деньгами фильмы, выставляющие Россию и церковь в самом негативном свете.



«Либо ты поливаешь свою страну грязью, либо становишься парией для западного киносообщества»

Почему прозападному лагерю удалось занять лидирующие позиции в российских умах? Сегодня часто можно слышать, что это хитроумная работа западных спецслужб, влияние иностранных агентов и тому подобное; к тому же давно не секрет, что алгоритмы «Фейсбука», «Инстаграма» и «Ютьюба» тормозят продвижение пророссийских проектов и ускоряют развитие антироссийских. И все же, на мой взгляд, есть две естественные причины. Во-первых, российский рынок кинопроката много лет принадлежал американцам и контролировался ими; соответственно, точка зрения, отражавшая взгляд Америки на Россию, автоматически становилась в киноиндустрии доминирующей. Во-вторых, самые влиятельные фестивали мира, западные, разумеется, в последние 30 лет делали ставку на фильмы, в которых Россия выглядела отвратительно. Полагаю, они делали это не назло нам, а потому что искренне верили, что наша страна именно такая, грязно-поганая, несчастная, что это и есть единственная, подлинная правда о России. Соответственно, если ты хочешь быть критиком, фестивальным отборщиком или модным режиссером, у тебя нет выбора: либо ты поливаешь свою страну грязью, либо становишься парией для западного киносообщества.

В итоге, к концу 2010-х годов, прозападный кинолагерь полностью доминировал в информационно-идеологической сфере. Им удалось добиться того, что фильмы, выставляющую Россию в черном цвете, стали считаться высоким искусством, их режиссеры получали дипломы и статуэтки на фестивалях, а актеры из этих фильмов мгновенно становились звездами и блогерами-миллионниками. Напротив, любой фильм, комплиментарный для России, называли заказной пропагандой, а их авторов — продажными. Например, стало модным при виде фильма о войне кривить лицо, зажимать нос и говорить: «Фу, опять вот этот вот, советские солдаты гибнут за Родину, как не стыдно такое снимать!».

Фото: tatmitropolia.ru

Но особая тема, острейшая тема — это, конечно, христианство. Ненависть и отвращение к православию, к духовенству и вообще к верующим людям были возведены в культ, причем и проявляются они очень изобретательно. Уже стало мемом, кочующим из фильма в фильм, когда толстые, непривлекательные священники откидывают рукав одеяния и смотрят на свои золотые часы — «Ролексы», «Брегеты», «Патек-Филиппы». Даже в зрительском кино, развлекательном блокбастере «Вий» мерзостный поп в исполнении Смолякова оказывается главным злодеем, да еще и извращенцем-абьюзером. В «Левиафане» на месте дома, который чудовищным, коррупционным способом отобрали у главного героя, строят церковь, и священник произносит благозвучную проповедь о добре и любви. В этот момент мы понимаем, что сам священник ни в чем не виноват, но как же изобретательно у нас вызывают омерзение к нему и к его церковке, олицетворяющими собой чудовище российской коррупции! А какой потрясающий образ создал Серебренников в своем «Ученике» — образ уже не просто гада-священника, а гада-верующего, собирательный образ православного сообщества, его нарциссизма, лжи и чванства! К слову сказать, «западники» испытывают ничуть не большую симпатию к исламу и мусульманскому духовенству.

Напротив, любые фильмы, несущие противоположные ценности — пророссийские, прохристианские, пропатриотические, подвергаются жесточайшим атакам. Самому отчаянному нападению подвергся фильм «Утомленные солнцем-2» Никиты Михалкова. Мало того, что сам Михалков олицетворял собой православную и прогосударственную точку зрения, он снял фильм, в котором все то, что ненавидит прозападный лагерь, было неимоверно сконцентрировано. Во-первых, фильм опять о войне и о подвигах советских солдат (кривимся и зажимаем нос). А во-вторых, он про то, что Бог реален и невидимой рукою управляет всем, что происходит на этой войне. Поэтому комар спасает солдата от пули снайпера, а мышки с паучками способны взорвать вражескую крепость, поэтому беззащитный человек, на которого заходит самолет, молится — и чудом остается невредимым. С точки зрения атеиста и ненавистника России это такая агрессивная архи-ложь, что ее физически невыносимо смотреть!

Интересно, почему мастеру Угвэю из «Кунг-фу Панды» можно говорить, что «случайности не случайны» и события вокруг нас управляются высшими силами, а Михалкову в военном фильме — нельзя?

Именно в те годы прозападный лагерь в кино был особенно силен, и ему удалось практически растоптать если не репутацию самого Михалкова, то фильм и его прокатный потенциал — точно. Уверен, практически любой человек, который следит за киноискусством, знает, что «Утомленные солнцем-2» — это крайне неудачный фильм и критический провал Никиты Михалкова. Но это еще не факт: общественное мнение «правильных юнфлюэнсеров» заставило нас так думать. Быть может, однажды российские зрители откроют его для себя заново и осознают, что это было недооцененное, большое произведение искусства.

Для полноты картины, проезападное киносообщество всегда практиковало культуру отмены и очень жестко изгоняло «чужих». Я слышал от нескольких известных актеров, что они находятся в стоп-листе модных продюсеров и кинофестивалей, потому что публично высказывали пророссийскую позицию в соцсетях. Ярчайшая история случилась с Юрием Быковым, которого после «Дурака» и «Майора» прозападное киносообщество приняло за своего и открыло ему объятья. Но когда он снял «Спящих», в которых было показано совсем «не то, что надо», Юре устроили настоящую травлю, которую он переносил очень тяжело. Помню я даже написал тогда статью в его поддержку на страницах «Реального времени».

Кадр из фильма «Святитель». Предоставлено Алексеем Барыкиным

«Я действительно начал сомневаться: быть может, я ископаемое, застрял в прошлом, отстал от мира?»

Лично я тоже чувствовал на себе это противостояние многие годы. Так уж получилось, что я верующий человек и иногда снимаю фильмы на православную тематику. Кроме того, я действительно люблю свою страну, с детства горжусь победой наших солдат над нацизмом, хожу на Бессмертный полк и храню дома ордена моих прадедушек, прошедших всю войну. Наконец, я никогда не хотел и сейчас не хочу никуда «валить из страны», хотя объездил практически всю Европу и довольно много времени провел в Америке.

И много лет я ощущал, что ко мне в мире большого кино относятся свысока, как к представителю каких-то маргинальных кругов; ведь я «из этих» — снимаю на православные темы, люблю Россию, в общем, не настоящий режиссер. Практически открытым текстом мне говорили, что мои фильмы годятся для «Лучезарного ангела» или «Золотого витязя», но на «Кинотавре» им делать нечего, как и на основных фестивалях Европы. Я давно привык, что православным фильмам, тем более документальным, не место в прокате, в кинотеатрах: ведь там идут DC и Marvel, в лучшем случае якобы русский, а в реальности диснеевский «Последний богатырь».

А самое ужасное, что я действительно начал сомневаться: быть может, я ископаемое, застрял в прошлом, отстал от мира? Что мои фильмы не актуальны, никому не нужны, что весь мир перешел на западные ценности и отказался от христианского взгляда на мир и никогда больше назад не вернется? Я настолько погрузился в эти сомнения, что уже несколько лет как перестал отправлять свои фильмы на фестивали.

И вдруг, с началом украинских событий, в российском кино начинают происходить невероятные события. Во-первых, голливудские хозяева российского киномира добровольно уходят с нашего рынка. А во-вторых, все ключевые инфлюэнсеры, много лет превращавшие наше отечественное киноискусство в антироссийское и антихристианское, снялись с места и покинули Россию. В этот момент они, будто в свете прожектора, стали видны, как единая, организованная группа, и все вдруг поняли очевидное: это была хитроумная сеть правильных людей, расставленных на правильных местах — в СМИ, в прокате, на фестивалях, интернет-ресурсах. А главное, их оказалось не так уж и много; даже удивительно, что такое небольшое количество деятелей смогло настроить целую культурную индустрию против собственной страны.

Кадр из фильма «Святитель». Предоставлено Алексеем Барыкиным

Что за помутнение было наведено на нас, что за чары? С какой стати мы должны презирать фильмы про подвиги наших солдат в Великой Отечественной войне? Почему американцам можно снимать «Спасение рядового Райана», и это круто, а нам нельзя снимать «Брестскую крепость», потому что это стыдно? Почему американский космос выглядит как «Гравитация», а российский космос — как «Бумажный солдат»? Почему их «Интерстеллар» — это произведение искусства, а наше «Время первых» — пропаганда? Почему в их фильмах вымышленный Брэд Питт убивает Гитлера — и это круто, а мы не имеем права гордиться Достоевским и Толстым, Менделеевым и Суворовым, хотя они жили на самом деле? И, наконец, почему мы не должны уважать свою веру, традиции и почитать наших святых?

Когда я заканчивал свой фильм «Святитель» про патриарха Гермогена, я видел впереди довольно грустный путь: казанская премьера, пара православных фестивалей и youtube с 60 000 просмотров. Потому что в прежних российских реалиях у православно-патриотического дока едва ли мог быть какой-то другой путь. Но затем стало происходить невероятное: ко мне стали обращаться кинотеатры и дистрибьюторы и говорить, что мой фильм про Гермогена должен выйти в федеральный прокат, потому что его хотят посмотреть миллионы людей, что его готовы показать крупнейшие онлайн-кинотеатры и телеканалы. Несколько московских площадок предложили мне провести большую московскую премьеру. Я даже получил приглашение сделать показ фильма в Госдуме, перед депутатами.

Что произошло? Страна меняется, мир меняется. Ядовитая пелена, которая была на глазах людей, спала, а сами отравители сбежали, выдав себя мелькающими пятками. Давайте будем любить свою страну и гордиться ей, гордиться ее святыми и героями, ее достижениями прошлого и настоящего. Гордиться победой в войне, гордиться тем, что мы первые в космосе, что россияне создали таблицу Менделеева и систему Станиславского, написали «Войну и мир», «Вишневый сад» и «Братьев Карамазовых», «Лебединое озеро» и «Бориса Годунова».

И однажды мы снова добьемся, чтобы на мировых фестивалях приветствовали не «Тесноту», «Левиафана» и «Майора», а «Войну и мир», «Москва слезам не верит» и «Летят журавли».

Алексей Барыкин