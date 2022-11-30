Жители Казани в среднем проходят 5 430 шагов в день — это много или мало?
В среднем жители Казани делают 5 430 шагов в день. По этому показателю столица Татарстана занимает 6-е место в рейтинге российских городов-миллионников, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «ВКонтакте».
Больше всего казанцы ходят пешком в начале лета — в июне количество шагов возрастает на 10% по сравнению со средним показателем, то есть до 5 973. Самый «ленивый» месяц для жителей столицы Татарстана — декабрь. В последний месяц года количество шагов по отношению к среднему показателю снижается на 12%, до 4 778.
В прошлом году Казань была лидером по среднему количеству шагов. В день житель города совершает 7 138 шагов.
Лидером рейтинга стала Москва, жители которой в среднем делают 6 040 шагов в день. Второе место у Санкт-Петербурга — 5 929 шагов в день. Замыкает рейтинг Красноярск — там жители в день совершают в среднем 4 724 шага.
Наиболее активны мужчины в возрасте от 18 до 24 лет — в среднем 3 994 шага в день, а также мужчины от 65 лет — 3 760 шагов в день. Среди женщин наиболее активны категории младше 18 и от 18 до 24 лет.
5 430 шагов в день — это:
- 1 981 950 шагов в год.
- 3,8 км — средняя длина человеческого шага равна 0,7 м.
- На 610 шагов меньше, чем в Москве — житель столицы делает в среднем 6 040 шагов в день.
- На 1,7 тысячи шагов меньше, чем в прошлом году — в 2021-м казанцы в день делали в среднем 7 138 шагов.
- Чуть больше половины рекомендуемой дневной нормы ходьбы — считается, что для здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в сутки.
- Прогулка по улице Баумана в обоих направлениях — протяженность главной пешеходной улицы Казани 1 885 метров, что потребует 2 693 шага.
- Прогулка почти по всей Кремлевской набережной Казани — после открытия в августе 2021-го нового участка ее протяженность составляет 4 км, что потребует 5 714 шагов.
- Прогулка по набережной озера Кабан и чуть дальше — ее протяженность превышает 3,5 км, что потребует 5 тысяч шагов.
- Половина маршрута студента КФУ от Деревни Универсиады до главного здания вуза на ул. Кремлевской — расстояние составляет 7,5 км, или 10,7 тысячи шагов.
- Количество шагов, позволяющее набирать меньше жировой массы, — как выяснили ученые Техасского университета, для этого надо делать 5 тысяч шагов в сутки.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым