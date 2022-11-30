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ЕК удалила из заявления фон дер Ляйен информацию о 100 тысячах погибших украинских военных

15:23, 30.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ЕК удалила из заявления фон дер Ляйен информацию о 100 тысячах погибших украинских военных
Фото: pixabay.com

Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен данные о числе погибших на Украине военных и гражданских, сообщает RT.

В заявлении главы ЕК содержались данные о гибели «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц» с начала спецоперации.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила: «была допущена неточность».

Фото: wikipedia.org/Etienne Ansotte

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Маргарита Головатенко
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