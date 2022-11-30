Психотерапевт рассказала, почему ребенку опасно спать с мамой

Сон ребенка с матерью может привести как к психологическим, так и к физическим травмам. Об этом сообщает DailyMoscow со ссылкой на врача-психотерапевта АО «Медицина», кандидата медицинских наук Ирину Крашкину.

По словам специалиста, младенцу опасно спать с мамой из-за риска причинения физических травм ребенку. Во сне уставшая родительница может глубоко уснуть и по неосторожности перекрыть ему дыхательные пути.

Фото: pixabay.com

При этом в более взрослом возрасте риск также присутствует. Однако в таком случае ребенку можно нанести уже психологическую травму.

— В более взрослом возрасте ребенка, там год или два, — это подразумевает уже определенное слияние матери с ребенком, что мешает психологической адаптации ребенка как отдельной личности, — отметила психотерапевт.

Напомним, ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) и Тюбингенского университета (Германия) провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что сон влияет на память об испытанном человеком страхе. Нейробиологи пришли к выводу, что сон в течение дня усиливает память о тревожных и страшных событиях, но аналогичный эффект усиления памяти также наблюдается и после периода спокойного бодрствования.

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Елизавета Пуншева