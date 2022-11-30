Казанский «Метроэлектротранс» опроверг наезд троллейбуса на ребенка

Фото: скриншот видео МУП «Метроэлектротранс»

Казанское МУП «Метроэлектротранс» опровергло распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о наезде троллейбуса №3 на 9-летнюю девочку. В пресс-службе предприятия заявили, что ребенок поскользнулся и упал на остановке «Академика Сахарова» уже после отъезда транспорта.

Девочка при падении получила небольшой ушиб и растяжения. Врачи осмотрели ее и отпустили домой.

В этом месяце в «Метроэлектротрансе» провели расследование после видео об «убежавшем троллейбусе», после того, как в Сети появилось видео, на котором видно, как якобы водитель проводит ремонт снаружи транспорта, который едет дальше. На предприятии заявили, что водитель во время движения троллейбуса находился за рулем.

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Татьяна Демина