В МУП «Метроэлектротранс» провели расследование после видео об «убежавшем троллейбусе»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

МУП «Метроэлектротранс» отреагировало на видео с «убежавшим троллейбусом» в Казани, на котором видно, как водитель проводит ремонтные работы снаружи транспорта, а троллейбус едет дальше.

— В связи с этим МУП «Метроэлектротранс» сообщает, что по факту движения троллейбуса проведено служебное расследование. Установлено, что водитель во время движения троллейбуса находился за рулем, — сказано в сообщении.

В пресс-службе предприятия объяснили, что «для сохранения графика и расписания движения он [водитель], по согласованию с диспетчером, осуществлял перестроение. Штанги оттягивал кондуктор».

За нарушение должностной инструкции и выход на проезжую часть без соответствующей экипировки кондуктор будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Троих водителей МУП «Метроэлектротранс» отправили на дополнительную сдачу экзамена по ПДД после заседания комиссии по разбору ДТП за прошедшую неделю. Заседание проводилось сотрудниками отдела эксплуатации управления «Метроэлектротранса» в присутствии директоров депо, представителей отделов эксплуатации и инженеров БДД.

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Илина Хакимова