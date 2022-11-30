Перенесенный с весны Российский венчурный форум пройдет в Казани в следующем году

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В столице Татарстана вновь пройдет Российский венчурный форум — он проводится по предложению Инвестиционно-венчурного фонда РТ и Российской ассоциации венчурного инвестирования. Он запланирован на 16 марта 2023 года в «Казань Экспо».

Кабмин Татарстана распорядился создать республиканский оргкомитет по подготовке и проведению Российского венчурного форума. Ему до 30 декабря этого года необходимо разработать и утвердить план мероприятий.

Председателем оргкомитета назначен премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, его заместителем — директор Инвестиционно-венчурного фонда республики Айнур Айдельдинов. В состав также вошли первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман, исполнительный директор Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга Игорь Гладких, мэр Казани Ильсур Метшин, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов и другие.

Руководителям исполнительных органов госвласти Татарстана поручено обеспечить их представителей в презентации проектов во время проведения форума. Минэкономики республики должно обеспечить участие представителей Ассоциации инновационных регионов России.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Вице-премьеру Татарстана Роману Шайхутдинову поручено проинформировать резидентов ОЭЗ «Иннополис» о возможности участия в Российском венчурном форуме. Министерство по делам молодежи РТ должно предложить победителям республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей» принять участие в деловой программе РВФ.

Минцифре Татарстана поручено обеспечить участие в Российском венчурном форуме резидентов IT-парка. Минздрав республики должен обеспечить медицинское обслуживание мероприятий, проходящих в рамках форума.

Напомним, XVII Российский венчурный форум, который должен был состояться 13 апреля 2022 года в Казани, перенесли на неизвестный срок весной этого года по независящим от оргкомитета причинам. Новая дата на тот момент не была озвучена, о ней обещали объявить позднее.



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Татьяна Демина