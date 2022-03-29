Запланированный в Казани Российский венчурный форум перенесли на неизвестный срок

Фото: Олег Тихонов (архив)

XVII Российский венчурный форум, который должен был состояться 13 апреля в Казани, перенесли на неизвестный срок. Об этом сообщает Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.

Отмечается, что мероприятие переносят на более поздний срок по независящим от оргкомитета причинам. О новых датах проведения форума объявят отдельно.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Ранее из столицы Татарстана перенесли ряд спортивных мероприятий. Например, на прошлой неделе Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по плаванию, который должен был проходить с 17 по 22 декабря 2022 года.

Диана Жиленкова