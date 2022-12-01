Исследование: 52% жителей ПФО готовы купить авто в кредит при определенных условиях

52% жителей Приволжского федерального округа готовы купить авто в кредит при определенных условиях. Об этом сообщает «Росгосстрах».

Так, 63% респондентов ищут автомобиль на специализированных онлайн-площадках, 37% планируют найти машину через друзей, 35% хотят купить у официальных дилеров.

Жители ПФО поделились, как планируют собрать необходимую сумму для покупки машины: 52% — купить из своих сбережений, 33% — планируют взять на покупку автомобиля кредит. Было замечено, что автомобилисты от 25 до 64 лет чаще склоны к кредиту, нежели более молодое поколение и люди пенсионного возраста.

Фото: pxhere.com



Могут заплатить за автомобиль больше миллиона 15% респондентов. На авто с пробегом 700 тысяч рублей готовы потратить больше половины жителей ПФО, 29% человек согласны потратить на машину от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Еще 29% рассматривают машину на сумму от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Оставшиеся 15% готовы купить авто дороже 1 миллиона рублей.

Авто возрастом до пяти лет могут рассматривать 65% респондентов, из них 32% рассматривают машины до трех лет. В топ-3 марок, которые планируют приобрести жители ПФО, вошли российские автомобили (34%), КИА (24%) и «Тойота» (19%).



— Дефицит на авторынке и рост цен на ремонт и машины, в том числе и на автомобили с пробегом, меняют психологию россиян. Сегодня люди чаще думают не только о том, как найти хорошую машину, но и о том, как защитить свои вложения в нее, — говорит заместитель директора департамента андеррайтинга автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Касьянов.



Недавнее исследование показало, что в России стали чаще предлагать услугу по ввозу автомобилей из-за рубежа. В Казани количество объявлений о продаже авто с пробегом из-за границы на «Авито Авто» в апреле — мае 2022 года в Казани выросло на 117,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года



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Диана Фатыхова