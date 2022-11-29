Прокуратура вынесла постановления против пилота без сертификата летной годности в Татарстане

Фото: прокуратура Татарстана

Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов при осуществлении авиационно-химических работ в Бугульминском районе Татарстана. По ее итогам в отношении пилота вынесли постановления об административных правонарушениях, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



Установлено, что пилот воздушного судна «Х-32 Баклан» с бортовым номером RA-0592A осуществлял полеты в районе населенных пунктов Акбаш и Надеждино с целью десикации посадок подсолнечника. Разрешение на полет в территориальном Центре организации воздушного движения он не запрашивал, а действующего сертификата летной годности у него не было.

В отношении пилота вынесли постановления по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния) и ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная законодательством РФ).

Фото: прокуратура Татарстана

Материалы дела направили на рассмотрение в структурное подразделение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в ПФО. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле транспортной прокуратуры.

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Маргарита Головатенко