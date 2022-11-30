Снегоходы в Казани стали популярнее на 36,8% по сравнению с 2021 годом

В Казани спрос на снегоходы вырос на 36,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Авито Авто».

В ноябре снегоходами интересовались на 89,8% чаще, чем в октябре. По данным сервиса, у Казани самый высокий спрос на снегоходы по России.

На долю моделей утилитарного класса приходится 20,9% от общего спроса. В среднем снегоход на «Авито» стоит 253 тысячи рублей. На спортивные или горные снегоходы доля спроса составляет 8,5%. Такой снегоход в среднем стоит 490 тысяч рублей. Мотобуксировщики — с долей спроса 5,8%. Средняя их стоимость — 138 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com

Как мы писали ранее, одна из зимних активностей, пользующаяся популярностью, — катание на коньках. Это более доступно, чем горнолыжный спорт, но более «живо», чем катание на обычных лыжах.



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Диана Фатыхова