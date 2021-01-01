На льду в своей тарелке: основные виды коньков

Холодная и долгая зима далеко не у всех вызывает радость. Однако и в это время года можно найти активности, которые понравятся абсолютному большинству людей — по крайней мере, если поработать над развитием своих навыков. Одна из таких зимних активностей — катание на коньках: более доступная, чем горнолыжный спорт, но более «живая», чем катание на обычных лыжах. «Реальное время» разбирается в основных видах коньков.

Хоккейные

Как следует из названия, хоккейные коньки предназначены в первую очередь для игры в хоккей с шайбой или с мячом. Главная их особенность — жесткость ботинка, призванная не только увеличить скорость и маневренность игрока, но и защитить ноги игрока (в частности стопу и лодыжку) от травм.

Фото: vk.com/hcsalavat

Ботинки таких коньков зачастую бывают из твердых материалов — вариаций на тему пластика, при этом они больше и выше, чем у фигурных. Кроме того, у них жесткий язычок, опять же для защиты игрока. Длина лезвия таких коньков примерно совпадает с длиной самого ботинка, но лезвие может быть и несколько длиннее или короче — это влияет на скорость и маневренность. Еще одна особенность лезвий — передняя и задняя части у них приподняты над землей, льда касается в основном центральная часть. Поэтому в хоккейных коньках удобнее не скользить, а бегать.

Фигурные

Можно сказать, противоположность хоккейных — фигурные коньки. В любительском сегменте по точно не установленной причине такие коньки традиционно считаются «женскими». Более широкие, подходящие для мужской ноги, фигурные коньки в неспециализированных магазинах найти довольно сложно, в то же время почти не встречаются в масс-маркете и «женские» хоккейные коньки. Вероятно, здесь тенденция такая же, как в случае с одеждой: есть стереотипные представления о внешнем виде коньков, и считается, что женщинам больше «идут» фигурные, а о желаниях людей разных полов масс-маркет не думает.

Фото: pexels.com

Вернемся, впрочем, к отличительным особенностям. Основное из них, конечно, это зубчики на носке — предполагается, что с помощью них можно делать трюки и вставать на эти зубчики. На практике, правда, многим людям они поначалу лишь мешают. Кроме того, не все коньки, выглядящие как фигурные, являются таковыми на практике: вполне может быть, что на имеющиеся зубчики вставать нельзя — этот момент лучше выяснить при покупке. У фигурных коньков, кроме того, есть небольшой каблук, а лезвие у большинства моделей прилегает ко льду более равномерно, чем у хоккейных. Сам ботинок фигурных коньков меньше и сделан из мягких материалов.

Прогулочные

Наиболее универсальный вариант для начинающих любителей коньков — прогулочные коньки. Их можно встретить как в женском (реже, но все же), так и в мужском варианте. Основное отличие от фигурных коньков — в отсутствии зубчиков. Впрочем, есть модели и с зубчиками, но у прогулочных коньков их в любом случае меньше, чем у фигурных, а расположены они выше, что уменьшает шансы случайно «зацепиться» за лед.

Фото: pixabay.com

При этом в прогулочных коньках более «плоское» лезвие, чем и в хоккейных, и в фигурных коньках, — кататься на них проще. Помимо этого, ботинки прогулочных коньков — довольно низкие и мягкие, а также чаще всего утепленные, что хорошо для неспешного катания. В общем, прогулочные коньки — оптимальный выбор для новичков, но если у вас уже есть определенный опыт и вы используете коньки для конкретных целей, например для быстрого катания, то нужно присмотреться к другим типам.

Конькобежные

Два оставшихся основных вида ледовых коньков — довольно нишевые. Например, для конькобежного спорта с конца XX века стали использоваться специальные конькобежные коньки, также известные как коньки-клапы или клап-скейт. Основное отличие от других видов коньков в том, что лезвие у них зафиксировано не по всей длине ботинка, а только в носовой его части. Сделано это для того, чтобы скорость бега была выше — такая конструкция позволяет увеличить фазу отталкивания. Еще одна отличительная особенность — очень тонкое лезвие, толщиной всего в 1—1,2 мм.

Один из подвидов конькобежного спорта — шорт-трек. Дистанция в этом виде спорта составляет всего 111 метров. У коньков для шорт-трека лезвие, как и у обычных коньков, неподвижно — но устанавливают его со смещением, для повышения маневренности при движении по овальной траектории на стадионе. Основное отличие — в высоте лезвия. При этом и у коньков для обычного конькобежного спорта, и у коньков для шорт-трека лезвие очень длинное и сильно «выпирает» за пределы ботинка.

Максим Матвеев