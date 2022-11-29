На организацию и обслуживание приемов Аппарата Кабмина Татарстана потратят 4,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аппарат Кабинета министров Татарстана объявил тендер на организацию и обслуживание приемов и других мероприятий за 4,8 млн рублей. Речь идет об услугах предприятий питания с полным обслуживанием, но без сопровождения развлекательных программ. Источником финансирования стал республиканский бюджет, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно договору, исполнитель должен обеспечить безопасность пищевых продуктов в соответствии с установленными нормами федеральных законов. Среди них: санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к организациям общественного питания, срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.

Оказать услуги необходимо с 1 января по 31 декабря 2023 года. Количество обслуживаемых участников составит 8,2 тысяч человек.

Требованиями к порядку оказания услуг являются:

наличие световой вывески с элементами оформления;

наличие банкетного зала, с количеством посадочных мест не менее 150 человек;

наличие VIP зала;

наличие системы кондиционирования воздуха с автоматическим поддержанием оптимальных параметров температуры и влажности;

наличие прилегаемой охраняемой стоянки для автомобилей, с количеством парковочных мест не менее 50 единиц.

Кроме того, исполнитель должен обеспечить заказчика столовыми приборами и мебелью, а также, в зависимости от мероприятия, меню с эмблемой предприятия (на татарском, русском и одном иностранном языках).

Согласно характеристике оказываемых услуг, меню должно содержать холодные и горячие закуски, первые и вторые блюда, холодные и горячие напитки, а также десерт. При этом уточняется, что среди закуски должны быть представлены тремя видами — овощные, рыбные и мясные. Их же в свою очередь должно быть по три вида блюда на каждый раздел. Стоит отметить, что они распространяются лишь на 200 человек. На остальные заявленные 8 тысяч распространяются лишь напитки и десерт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что казанский «Водоканал» из собственных средств планирует потратить на организацию и обеспечение питанием работников аварийных бригад 2,7 миллиона рублей.

Кормить сотрудников «Водоканала» планируется исключительно отечественными продуктами. Под запретом полуфабрикаты, продукты с добавлением сои и генно-модифицированных организмов. Категорически нельзя кормить сотрудников предприятия гарнирами из сухих концентратов.

Меню включает в себя 100 граммов горячего блюда из мясных, рыбных и куриных изделий на рафинированном растительном масле, 200 граммов гарнира из круп, овощей и макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, выпечку по рецептам татарской кухни, салат, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и по пол-литра напитка на одного сотрудника — по желанию работников это может быть чай с сахаром в термосах либо газированная вода. Рубленое мясо готовится не более раза в неделю, остальные четыре дня подается натуральное кусковое мясо говядины, рыбы и птицы.



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Максим Кокунин