В Татарстане повысят размеры платы за проведение государственной экспертизы условий труда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в следующем году вырастут размеры платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения спецоценки условий труда, выяснило «Реальное время». Их закрепят приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Так, например, плата за госэкспертизу в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда в 2023 году составит почти 13,4 тысячи рублей за одно рабочее место, если их общее число не превышает пяти. Это на 16,6% больше, чем в этом году.

В случае если количество работников составляет от шести до 50, плата за одного человека при госэкспертизе составит чуть более 20 тысяч рублей. По сравнению с этим годом она увеличивается также на 16,6%.

Если в компании сотрудников больше 50, то плата за одно рабочее место в 2023 году за экспертизу составит 26,7 тысячи рублей. В этом году она установлена в размере 22,9 тысячи.

Виды работ Количество рабочих мест, единиц Размер платы за одно рабочее место, рублей

2022 год Размер платы за одно рабочее место, рублей 2023 год Проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда 1 — 5 11 468,51 13 371,95 6 — 50 17 202,77 20 057,93 более 50 22 937,02 26 743,91 Проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда с выездом на рабочие места (с учетом суточных и проживания) для осуществления обследования рабочего места (рабочих мест) 1 — 5 41 407,06 44 103,60 6 — 50 62 110,59 66 155,40 более 50 82 814,11 88 207,21

Напомним, за девять месяцев 2022 года в исполком Казани поступило 53 уведомления о несчастных случаях травматизма. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина