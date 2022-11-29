В Татарстане повысят размеры платы за проведение государственной экспертизы условий труда
В Татарстане в следующем году вырастут размеры платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения спецоценки условий труда, выяснило «Реальное время». Их закрепят приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.
Так, например, плата за госэкспертизу в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда в 2023 году составит почти 13,4 тысячи рублей за одно рабочее место, если их общее число не превышает пяти. Это на 16,6% больше, чем в этом году.
В случае если количество работников составляет от шести до 50, плата за одного человека при госэкспертизе составит чуть более 20 тысяч рублей. По сравнению с этим годом она увеличивается также на 16,6%.
Если в компании сотрудников больше 50, то плата за одно рабочее место в 2023 году за экспертизу составит 26,7 тысячи рублей. В этом году она установлена в размере 22,9 тысячи.
|
Виды работ
|
Количество рабочих мест, единиц
|
Размер платы за одно рабочее место, рублей
|
Размер платы за одно рабочее место, рублей
2023 год
|
Проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда
|
1 — 5
|11 468,51
|
13 371,95
|
6 — 50
|17 202,77
|
20 057,93
|
более 50
|22 937,02
|
26 743,91
|
Проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда с выездом на рабочие места (с учетом суточных и проживания) для осуществления обследования рабочего места (рабочих мест)
|
1 — 5
|41 407,06
|
44 103,60
|
6 — 50
|62 110,59
|
66 155,40
|
более 50
|82 814,11
|
88 207,21
Напомним, за девять месяцев 2022 года в исполком Казани поступило 53 уведомления о несчастных случаях травматизма. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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