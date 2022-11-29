Главное о коронавирусе на 29 ноября: ослабление ограничений в Китае, Томас Бах заразился COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 70 человек. Всего на 29 ноября в республике зарегистрировано 190 445 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 187 482 человека, за минувшие сутки — 84. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 36 человек.

Высокие риски заболевания COVID-19 сохраняются



За последние сутки в России выявили 4 928 случаев коронавируса, выздоровели 5 863 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 584 740, а выздоровевших — до 20 992 153. Госпитализировали за сутки 1 500 человек. Умерли за сутки 53 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 391 943 человека.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин предупредил, что высокие риски заражения COVID-19 сохраняются. Также стране наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. В связи с этим следует помнить о простых мерах профилактики и снижения риска заражения, напомнил специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Псковской области суточное число случаев заражения коронавирусом за две недели сократилось почти втрое. Накануне, утром 28 ноября, сообщалось, что в регионе выявлено четыре заболевших. В 10 районах области не зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования.

С 1 декабря для въезды на Сейшелы россиянам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или тестировании на COVID-19. В «Аэрофлоте» заявили о возможности увеличения количества рейсов туда из России в пиковые сезоны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях Сочи самой популярной услугой стала реабилитация после перенесенного COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра города Инну Петухову. «Бороться с последствиями коронавируса помогают сочинские источники минеральной воды, современное оборудование и первоклассные специалисты», — отметила она.

Очередное закрытие «Диснейленда» в Китае

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 641 658 728 раз, 6 631 987 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 628 566). На второй строчке — Индия (44 673 293), на третьей — Франция (37 885 199), на четвертой — Германия (36 419 717), на пятой — Бразилия (35 149 503).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 079 477). За ними следуют Бразилия (689 442), Индия (530 615), Россия (383 993, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 495).



За время пандемии было сделано 13 033 412 140 инъекций вакцины против коронавируса.

Главное отделение Банка Китая приостанавливает обслуживание клиентов. Это связано со вспышкой заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает источник ТАСС. При этом не уточняется, когда банк возобновит свою работу. «В связи с изменениями в режиме работы меняется наш адрес приема клиентов», — говорится в уведомлении.

Шанхайский парк развлечений «Диснейленд» спустя несколько дней после открытия вновь приостанавливает свою работу в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Прилегающие к парку территории с магазинами и ресторанами продолжают функционировать. За последние 3 года «Диснейленд» закрывали неоднократно.

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Автоконцерн Honda Motor на сутки продлил приостановку своего совместного с китайской компанией Dongfeng предприятия в Ухане. Это связано с антиковидными ограничениями, введенными в КНР. В Kyodo высказали опасения, что дальнейшее сохранение ограничений может негативно сказаться на продажах продукции Honda на рынке.

В некоторых районах Китая ослабили антиковидные меры в связи с протестами жителей страны. Так, в Пекине теперь при выявлении одного заболевшего на локдаун закрывают лишь дома или корпуса, а не целые жилые комплексы. В Гуанчжоу от обязательных ежедневных тестов освобождены те, кто в силу антиковидных ограничений не покидает свой дом.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заболел коронавирусом. Сообщается, что его состояние позволяет выступать дистанционно. Бах должен был лично выступать на открытии форума Международной федерации (IF Forum) в Лозанне.

Фото: gettyimages.com

Во внешнеполитическом ведомстве Китая отрицают, что жители страны разочарованы антиковидными мерами. На вопрос журналиста о том, собираются ли в КНР отменять ограничения, учитывая «широко распространенное разочарование» среди народа, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил: «Ситуация, которую вы упомянули, не соответствует действительности».

Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США планирует провести расследование, как шло финансирование борьбы с пандемией COVID-19 и куда направлялись выделяемые средства. «Для комитета приоритетной задачей будет изучение случаев расточительства, мошенничества и злоупотребления», — заявил конгрессмен Джеймс Комер.

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Елизавета Пуншева