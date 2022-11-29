Маск о реформах Twitter: «Это битва за будущее цивилизации»

Владелец Twitter Илон Маск назвал свои попытки изменить социальную сеть «битвой за будущее цивилизации». Об этом он написал в интернет-сервисе.

— Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет только тирания, — завил он.

Так Маск ответил на пост одного из пользователей. Тот написал, что обструкция нового руководства Twitter является «масштабным иммунным ответом» на попытки внедрить свободу слова.

Фото: скриншот видео

28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.



Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

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Елизавета Пуншева