Маск о реформах Twitter: «Это битва за будущее цивилизации»
Владелец Twitter Илон Маск назвал свои попытки изменить социальную сеть «битвой за будущее цивилизации». Об этом он написал в интернет-сервисе.
— Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет только тирания, — завил он.
Так Маск ответил на пост одного из пользователей. Тот написал, что обструкция нового руководства Twitter является «масштабным иммунным ответом» на попытки внедрить свободу слова.
28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.
Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.
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