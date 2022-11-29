В Ассоциации производителей заявили о снижении импорта пива

По итогам 2022 года объем поставок импортного пива в Россию заметно сократился. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов.



— Что касается размера импорта, то в 2020 году он составил 42,9 миллиона декалитров, в 2021 году — превысил 50 миллионов. А по результатам нынешнего года последует заметное снижение этих объемов, — сообщил Мамонтов.

Он отметил, что доля импортного пива на полках магазинов в сентябре относительно января сократилась с 15% до 9%, а доля натуральных — с 6% до 2,5%. От общего объема напитка в ассортименте импортный товар составляет 1,5—2%.

— Мы благодарны, что регулятор учел позицию отрасли, и он не будет распространяться на пиво. Того объема, который производится в РФ, вполне достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос, — подчеркнул он, напомнив, что пиво не включили в список продукции для параллельного импорта.



Напомним, Российский союз промышленников и предпринимателей высказался против принятия проекта постановления правительства о маркировке пива и пивных напитков. Об этом говорится в заключении РСПП, которое есть в распоряжении Союза российских пивоваров.

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Елизавета Пуншева