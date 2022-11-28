В состав ОЭЗ «Иннополис» вошли восемь стартапов

В состав ОЭЗ «Иннополис» вошли восемь из девяти стартапов — прошедшие отбор проекты будут развивать технологичные решения в сфере EdTech, MedTech, HR Tech, AdTech и хардверные направления.



Доступ к Startup Service Pack и сервисам партнеров на сумму 1 млн рублей получат:

ASGK-GROUP — помогает бизнесу создать программу лояльности для клиентов;

Trixter — Telegram-бот для поиска работы и подработки школьникам и студентам;

Wi App — объединяет и улучшает качество работы бизнес-команды с помощью ИИ и геймификации;

«Айти-Интего» — презентовал программируемые логические контроллеры для автоматизированной промышленности;

VitaKit — представил проект круглосуточного аптечного аппарата самообслуживания;

«Итерра-ИТ» — автоматизирует бизнес при помощи ИИ: прогнозирует продажи, сроки проектов и др.;

INNOPROG — это интерактивная платформа в виде Telegram-бота для изучения IT-дисциплин;

Soft Energy — диагностирует электрическую сеть, собирает и структурирует информацию о ее состоянии.

В октябре в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Иннополис» по итогам Наблюдательного совета зашли 10 новых резидентов и партнеров. Среди проектов: умная станция для беспилотников, платформа голосования для государственных учреждений и другие. Суммарный объем инвестиций в новые IT-проекты составит 589,1 млн рублей.

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Маргарита Головатенко