Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Фото: предоставлено пресс-службой Банка ЗЕНИТ (ПАО)

Банк ЗЕНИТ запустил новую кредитную программу «Рантье» для клиентов МСБ, бизнес которых связан со сдачей недвижимости в аренду. Предприниматели могут оформить кредит до 200 млн рублей на покупку помещений. Также заемные средства доступны на ремонт приобретаемой недвижимости, но не более 15% от ее стоимости.

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Средства выдаются на приобретение офисных, торговых, складских помещений, а также кафе, ресторанов и другую недвижимость. Первоначальный взнос составит от 20%. Максимальный срок кредитования — 10 лет. По программе предусмотрено досрочное погашение кредита.

«Банк ЗЕНИТ разработал специальную программу для бизнеса, основным видом деятельности которого является сдача в аренду коммерческой недвижимости. Клиентам доступно комплексное финансирование бизнеса, упрощенное рассмотрение заявки, а также гибкий подход к установлению графика погашения кредита», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Фото предоставлены пресс-службой Банка Зенит