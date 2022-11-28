Сегодня в Татарстане до -13 градусов и без осадков

Сегодня, 28 ноября, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями, днем преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от -8 до -13 градусов.



В Казани температура воздуха составит от -8 до -10°С. В Набережных Челнах ожидается от -8 до -13°С.

На дорогах также ожидается гололедица, отметили в гидрометцентре по Татарстану.

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Илина Хакимова