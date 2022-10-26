Спортивные итоги года в Казани подведут почти за полмиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На подведение спортивных итогов года в столице Татарстана направят почти полмиллиона рублей, выяснило «Реальное время». Точная дата события пока неизвестна — оно состоится не позже 29 декабря.

Отличившимся спортсменам вручат дипломы, кубки и медали, а также букеты из роз, хризантем и орхидей. Мероприятие пройдет в сопровождении живой музыки — скрипки или пианино, или же выступления оркестра и и не менее 12 музыкальных и танцевальных номеров. Для развлечения гостей привлекут аниматоров, которые проведут флешмобы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Организацией церемонии займется казанское ООО «Фаворит». Компания выиграла тендер Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани, запросив за свои услуги 449,7 тысячи рублей. Это на 2,26 тысячи меньше начальной цены контракта.

Напомним, во время проведения массовых физкультурно-спортивных соревнований и мероприятий (спартакиады, универсиады) норма расходов на одного человека на один день, согласно решению казанских властей, составляет до 365 рублей. Во время чемпионатов, первенств, кубков Казани и Татарстана и учебно-тренировочных сборов — до 425 рублей.

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Татьяна Демина