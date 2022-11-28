В ОДКБ заявили о неполной готовности к отражению гибридных атак

Организация Договора о коллективной безопасности на данный момент не полностью готова к отражению гибридных атак. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ.

— Готова ли ОДКБ к отражению таких атак, гибридных атак, где присутствуют разные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию, — отметил он.

При этом, по его словам, в ОДКБ «в течение 20 лет, конечно, произошла сильная трансформация». Постепенно организация становится площадкой обеспечения безопасности стран-участниц.

— Разрастаются сфера взаимодействия наших государств и сфера деятельности ОДКБ. Мы еще не готовы, но к этому мы идем, по сути дела, — добавил Зась.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не в полной мере готова к отражению гибридных атак. Об этом в воскресенье в эфире телеканала ОНТ заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.



В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обязанности генсека ОДКБ с 2023 года в ближайшие три года будет исполнять представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.



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Елизавета Пуншева