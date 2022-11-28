В Госдуме намерены разрешить детям-инвалидам получать две пенсии

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Госдуме хотят разрешить получать детям-инвалидам сразу две пенсии — по потере кормильца и по инвалидности. С таким обращением к премьеру Михаилу Мишустину обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.



— В соответствии с действующим законодательством, ребенок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию — по инвалидности либо по потере кормильца, — передает «РИА Новости».

Лантратова попросила Михаила Мишустина совместно с профильными министерствами и ведомствами проработать и решить этот вопрос.

Фото: realnoevremya.ru

Она также подчеркивает, что в случае смерти одного из родителей здорового ребенка государство выплачивает ему социальную пенсию по потере кормильца, но если кормильца лишается ребенок-инвалид, то он «не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий».

Депутат отметила, что, тем не менее, есть некоторые категории граждан, которые могут получать одновременно две пенсии: люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники Великой Отечественной войны.



— Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении, — заключила Лантратова.



В феврале уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет вне зависимости от дохода.

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Илина Хакимова