«Вбросы, не имеющие отношения к политике»: эксперт прокомментировал вероятность выхода США из НАТО

Замгенпрокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн заявил, что выход США из НАТО мог бы помочь в разрешении конфликта на Украине. Вместе с этим политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с серьезной политикой и больше напоминают бессмысленную игру, сообщает ФАН.

— Это из разряда фантастики отставных политиков. Сейчас идут игрища на фоне противостояния консерваторов и либералов, поэтому они вытаскивают свои «старые халатики из сундуков» и что-то говорят, чтобы привлечь внимание, — сказал он.

Ордуханян отметил, что в сложившейся ситуации самым неприятным фактом является то, что политические деятели, которые заявляют подобные вещи, не думают о будущем самой Америки.

— Допустим действительно бы рассмотрели вопрос: «если бы Америка вышла из НАТО, наверное, было бы меньше конфликтов, в теории». Это все в «топку» противостояния либералов и консерваторов после промежуточных выборов и в преддверии президентских выборов, — считает эксперт.

По его словам, между в американской власти между либералами и демократами происходит «игра», которая подразумевает противостояние друг другу.

Фото: скриншот видео на YouTube (Рафаэль Ордуханян)

— Сейчас любое педалирование какой-то темы с одной стороны будет вызывать противостояние и отпор с другой. Либералы будут говорить: «есть инопланетяне», а республиканцы будут говорить: «нет инопланетян». Одни будут говорить: «есть жизнь на Марсе», другие скажут: «нет», «надо войти в НАТО, надо выйти из НАТО». И вот будет этот футбол: «дурак — сам дурак». В целом это демонстрирует уровень политической дискуссии в Америке сейчас. Это какие-то голословные вбросы, которые не имеют никакого отношения к серьезной политике. Какой-то непонятный детский сад, вперемешку с домом для престарелых и дурдомом. Они не соревнуются в образе идеи и концепции развития мира. Все это, скажем так, не по-взрослому, — подчеркнул Ордуханян.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три случая, демонстрирующих «несостоятельность НАТО». Среди них — ракетный инцидент в Польше, крушение румынского МиГ-29 и взрыв в Загребе. По его словам, именно это является началом конца НАТО.



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Максим Кокунин