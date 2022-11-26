В состав президиума Международного союза музеев ИКОМ Россия вошли два представителя Татарстана

В состав президиума Международного союза музеев ИКОМ Россия вошли два представителя Татарстана — Артем Силкин (музей-заповедник «Остров-град Свияжск») и Гульзада Руденко (Елабужский государственный музей-заповедник).



— В период политической турбулентности российское участие в международных организациях культуры принимает особое значение, поскольку они часто являются площадками для продолжения диалога. То, что Татарстан представлен сразу двумя музеями говорит о лидерских позициях Татарстана в музейной деятельности. На сегодняшнем заседании обсуждались вопросы взаимодействия с международным союзом музеев, недопущения чрезмерной сиюминутной политизации международных культурных контактов и адаптация нового международного определения музеев, принятого Генеральной конференцией ИКОМ к реалиям российского законодательства и практики, — прокомментировал Артем Силкин.

Общее собрание Российского комитета Международного союза музеев ИКОМ состоялось сегодня в Москве. На собрании также выбрали нового президента российского комитета, им стал директор Государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов.

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Маргарита Головатенко