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Бывшего преподавателя КФУ социолога Искандера Ясавеева объявили иностранным агентом

21:25, 07.10.2022
Бывшего преподавателя КФУ социолога Искандера Ясавеева объявили иностранным агентом
Фото: minjust.gov.ru

Бывший преподаватель КФУ, социолог Искандер Ясавеев* внесен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

В список также попали писатель Дмитрий Глуховский* и журналистка Евгения Балтатарова*.

Минюст признал физлицом-иноагентом и рэпера «Оксимирона»*, занявшего антироссийскую позицию.

В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента Минюст России екатеринбургский «Ресурсный центр для ЛГБТ».

Ранее Минюст России внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста и телеведущего Максима Галкина*.

*Физлица, выполняющие функции иностранного агента.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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