Бывшего преподавателя КФУ социолога Искандера Ясавеева объявили иностранным агентом
Бывший преподаватель КФУ, социолог Искандер Ясавеев* внесен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
В список также попали писатель Дмитрий Глуховский* и журналистка Евгения Балтатарова*.
Минюст признал физлицом-иноагентом и рэпера «Оксимирона»*, занявшего антироссийскую позицию.
В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента Минюст России екатеринбургский «Ресурсный центр для ЛГБТ».
Ранее Минюст России внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста и телеведущего Максима Галкина*.
*Физлица, выполняющие функции иностранного агента.
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