Режиссер Айдар Шаймарданов: «Субсидии Минкульта Татарстана для кино распределяются за кулисами»

Журналист, режиссер, гендиректор компании «Манзара» Айдар Шаймарданов в своих соцсетях написал эмоциональный пост, где выразил недоумение системой распределения субсидий на производство кинофильмов в Татарстане. По его словам, складывается впечатление, что деньги выделяются уже под конкретные, заранее подготовленные проекты, а организация конкурса — это всего лишь «факультатив».

Как рассказал «Реальному времени» блогер Расим Хазиев, режиссер подал заявку на предоставление субсидии на создание фильма «Яңа гасыр батырлары» за счет средств республиканского бюджета. Минкульт Татарстана объявил о субсидиях по восьми номинациям для создания кинокартин. Всех конкурсантов решили вывести на всеобщее обозрение и сделали онлайн-трансляцию, но итоги подводили уже кулуарно.

— Тогда какой смысл публичного обсуждения фильмов, если трюки происходят уже за ширмой? Я лично выступил в номинации «Документальный полнометражный фильм, посвященный нематериальному культурному наследию Республики Татарстан». В основу фильма взял корэш и наших именитых борцов. Выигрыш в этой номинации составлял 1 000 000 рублей. Сумма, конечно, не много, не мало, но эта была проверка на «вшивость». Ведь отношение к нашему традиционному виду спорта должно оцениваться намного дороже, нежели «лям». Пока складывается впечатление, что нематериальное богатство, как корэш, Министерству культуры РТ не нужно, хотя этот вид является основой культурного наследия, гвоздем Сабантуев и традиционных праздников, — говорит режиссер.

Расим Хазиев связался с Айдаром Шаймардановым и уточнил его позицию по этой ситуации.

— Я не претендую на «лучшего режиссера», но за справедливое и открытое решение по выделенным субсидиям. Если со стороны организаторов конкурса все преподносилось как публичная защита, то почему жюри все решили за ширмой? Как можно иначе объяснить затыкание мнения жюри, вытаскивание сомнительных проектов, которые выпали на критику? Тогда нужно заранее договариваться с жюри, чтоб они лишнего не наговорили. Зачем тратить столько сил, энергии, если уже все решено?! — добавил он.

Фото: mincult.tatarstan.ru

О том, чем дышит киносообщество Татарстана, можно было узнать на прошлой неделе в Министерстве культуры РТ, где защищали проекты, представленные на конкурс для кинематографистов республики на создание кинофильмов за счет бюджета РТ: об Азгаре Шакирове, Каюме Насыри и борцах көрәш. Подробнее — в материале «Реального времени».

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