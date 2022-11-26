Специалисты назвали полезные свойства меда

Употребление меда снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом заявили специалисты из Университета Торонто, сообщают «Известия Мордовии», ссылаясь на RuNews.24.

Согласно исследованию, продукт способствует уменьшению уровня холестерина и триглицеридов. Благодаря этому потребление 40 граммов меда в день сокращает риск развития атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Фото: realnoevremya.ru

При этом мед содержит большое количество сахара, что может привести к диабету. Ученые разрабатывают диету с содержанием продукта для профилактики болезней сердца.

Мед содержится во многих блюдах, в том числе в блюдах национальной кухни — например, в чак-чаке. «Реальное время» писало, сколько потратят жители Казани на домашний чак-чак. Так, шесть порций чак-чака по классическому рецепту будут стоить примерно от 260 до 324 рублей (в зависимости от скидок на продукты). При этом в магазине его можно приобрести в среднем за 443 рубля, что в 1,4 раза дороже.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева