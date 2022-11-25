Новости экономики

11:51 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России отозвал лицензии у ООО «Страховое общество «Помощь»

11:11, 25.11.2022
Банк России отозвал лицензии у ООО «Страховое общество «Помощь»
Фото: cbr.ru

Банк России отозвал лицензии у ООО «Страховое общество «Помощь», сообщает регулятор.

Согласно приказу, отзываются лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь».

Решение принято в связи с отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями. Решение вступает в силу со дня его принятия, 25 ноября.

В августе Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «НДКО Лэнд Кредит». По величине активов кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанки

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок