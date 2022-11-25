Банк России отозвал лицензии у ООО «Страховое общество «Помощь»

Банк России отозвал лицензии у ООО «Страховое общество «Помощь», сообщает регулятор.



Согласно приказу, отзываются лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь».

Решение принято в связи с отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями. Решение вступает в силу со дня его принятия, 25 ноября.

В августе Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «НДКО Лэнд Кредит». По величине активов кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе России.



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Маргарита Головатенко