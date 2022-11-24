В Госдуму внесли проект об увеличении выплаты в случае смерти на производстве

В Госдуму внесли проект об увеличении в два раза, до 2 млн рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая.

Напомним, сегодня в Набережных Челнах на строительной площадке жилого дома погиб 56-летний рабочий. По версии следствия, мужчина работал каменщиком и делал кирпичную кладку на 4-этаже. При этом на нем не было страховочного пояса, и в какой-то момент он упал, потеряв равновесие.

Также сегодня на Первомайской дамбе в Тукаевском районе Татарстана 41-летний монтажник «СпецРегионСтроя» получил смертельную травму, когда во время работ на него упала металлическая труба. Он скончался в карете скорой помощи.

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Максим Кокунин