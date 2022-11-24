Университет Иннополис подписал 5 соглашений на подготовку специалистов

Университет Иннополис договорился о сотрудничестве с Тихоокеанским государственным медицинским университетом, объединением «Желдортранс», компаниями «Аскон», iSpring и «Отечественный софт». Соглашения подписаны в рамках форума о цифровой трансформации в области образования, бизнеса и госуправления Digital Innopolis Days.

Соглашение с «Аскон» направлено на развитие профессиональных компетенций у студентов и сотрудников университета и промышленных предприятий Татарстана в сфере ИТ и BIM-технологий. С ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Университет Иннополис договорился объединить усилия для повышения качества подготовки специалистов в условиях перехода образовательных учреждений на российское программное обеспечение. В рамках соглашения с Тихоокеанским государственным медицинским университетом российский ИТ-вуз займется совместной подготовкой управленческих кадров для цифровой трансформации, научных исследований и т.п.

С компанией iSpring соглашение предусматривает совместные проекты, научно-исследовательскую деятельность, обучение в области ИТ для повышения конкурентоспособности региональной и российской экономики.

Совместно с объединением «Желдортранс» Университет Иннополис договорился повышать качество подготовки специалистов для железнодорожного транспорта с учетом развития цифровой экономики.

Форум Digital Innopolis Days открылся сегодня в Иннополисе и будет проходить два дня. Ожидается, что завтра в нем примет участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В форуме принимают участие представители федеральных отраслевых министерств, ведущих вузов, а также компаний РЖД, «ВКонтакте», «Яндекс», Лаборатории Касперского, «Росатома», МЭО, АНО «Цифровая экономика», СИБУР Диджитал и др. Всего в мероприятии в онлайн- и офлайн-формате участвуют 4 000 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в мае сообщалось, что правительство России за три года направит на оценку качества подготовки IT-специалистов 1,5 миллиарда рублей. Тестированием выпускников «цифровых кафедр» российских вузов займется Университет Иннополис.

Средства распределят на три года: в 2022 году правительство направит 321 миллион рублей, в 2023-м — 521,4 миллиона, а в 2024-м — еще 698 миллионов.



В прошлом году вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что до 2024 года необходимо подготовить 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые должны обучать кадры для цифровой экономики страны. Опорным вузом выбрали Университет Иннополис.



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Луиза Игнатьева